Autobusy przed Sejmem, parlamentarzyści PiS-u pojechali na Nowogrodzką. Spotkanie "nieformalne i zapoznawcze"

Na godzinę 16 w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej zwołane zostało spotkanie wszystkich parlamentarzystów wybranych z list PiS w październikowych wyborach parlamentarnych. Ma to być spotkanie "o charakterze nieformalnym". Reporterka TVN24 pytała wsiadających do autokarów polityków o to, czy klub PiS jest w stanie zebrać sejmową większość do poparcia rządu Mateusza Morawieckiego, gdyby to jemu prezydent powierzył misję tworzenia rządu.