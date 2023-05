Nie wpuścili osób z niepełnosprawnościami, zastawili drzwi krzesłem. Rzecznik PiS i rzecznik rządu odpowiadają

Nie do końca wiemy, jakie były kuluary i motywy tej decyzji - mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek, pytany o powody niewpuszczenia osób z niepełnosprawnościami na posiedzenie sejmowej komisji, która zajmowała się dotyczącym ich projektem. Innego zdania są posłanki opozycji. Jagna Marczułajtis-Walczak opublikowała nagranie, na którym widać, jak zaczepiają Bochenka i sygnalizują problem z wejściem na obrady. - Prosiliśmy pana Bochenka o pomoc, akurat przechodził obok nas - wyjaśniała zaś Iwona Hartwich. - Umył ręce, poszedł - dodała.

We wtorek na sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny rozpatrywano projekt rządowego projektu ustawy o świadczeniu wspierającym. Jednak osoby z niepełnosprawnościami, z których część uczestniczyła wcześniej w konsultacjach dotyczących tego projektu, nie zostały wpuszczone na salę, mimo posiadania przepustek. Mogły uczestniczyć w posiedzeniu jedynie zdalnie. - Nie mogły znaleźć się fizycznie z uwagi na to, że chcemy, aby ta ustawa była w spokoju przeprocedowana - argumentowała przewodnicząca komisji Urszula Rusecka z Prawa i Sprawiedliwości.

PiS się tłumaczy. Bochenek: nie do końca wiemy, jakie były kuluary i motywy tej decyzji

W środę rzecznicy partii rządzącej Rafał Bochenek oraz rządu Piotr Mueller byli pytani na konferencji, czy nie jest wstydem, że posiedzenie tak wyglądało, że osoby z niepełnosprawnościami nie zostały wpuszczone.

- Nie do końca wiemy, jakie były kuluary tej decyzji i motywy tej decyzji, dlaczego te osoby nie zostały wpuszczone - powiedział Bochenek. Zapewnił przy tym, że projekt ustawy, w pracach której uczestniczyli i na której im zależało, będzie dalej procedowany w Sejmie. - Zależy nam na tym, aby przygotować to świadczenie wspierające i żeby możliwie szybko zostało wdrożone w życie - dodał.

Rafał Bochenek i Piotr Mueller na środowej konferencji PAP/Tomasz Gzell

Reporterka TVN24 Agata Adamek zwróciła uwagę, że ratyfikowaliśmy konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami, która mówi, że takie ustawy powinny być procedowane w ścisłej współpracy z osobami, których ta sprawa dotyczy. Rzecznik PiS odparł na to, że "ta ustawa była przygotowywana właśnie w konsultacji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych". - Te osoby uczestniczyły w wypracowaniu tych rozwiązań na poziomie ministerialnym - mówił.

Dopytywany, dlaczego tym bardziej osoby te nie zostały wpuszczone, powiedział: - Nie znam motywów tej decyzji. Musi pani pytać osoby, które podjęły taką decyzję.

- Trwało posiedzenie, nie znam motywów decyzji, dlaczego Straż Marszałkowska nie zdecydowała się wpuścić tych osób na posiedzenie komisji. Być może rzeczywiście powinny wziąć udział w tym posiedzeniu, zwłaszcza że to są te same osoby, które brały udział na poziomie ministerstwa w wypracowywaniu tych rozwiązań - dodał Bochenek.

Rzecznik PiS i rzecznik rządu pytani o niewpuszczenie osób z niepełnosprawnościami na sejmową komisję TVN24

Mueller: Trzeba najpierw poznać, co się zadziało. Być może doszło do błędu po prostu

Także Mueller został zapytany, czy ta sytuacja nie napawa go wstydem lub zakłopotaniem. - Mogę tylko powtórzyć to, co powiedział pan rzecznik. Nie wiem, dlaczego taka decyzja została podjęta. Natomiast mogę powiedzieć, że na poziomie rządowym były przeprowadzane konsultacje z tymi osobami, one brały udział wielokrotnie - zresztą różne środowiska - w konsultacjach dotyczących najpierw strategii wsparcia osób z niepełnosprawnościami, a później w wypracowywaniu tych dokumentów. Myślę, że istotą jest to że jest projekt po prostu będzie przyjęty - powiedział.

Mueller: Trzeba najpierw poznać, co się zadziało. Być może doszło do błędu po prostu TVN24

- Co do tego wczorajszego wydarzenia, to też po konferencji prasowej po prostu zapytamy o powody, dla których tak się zadziało - zadeklarował.

Rzecznik rządu ocenił, że "trzeba najpierw poznać, co się zadziało". - Być może doszło do błędu po prostu, w związku z tym nie będzie czego usprawiedliwiać tylko powiedzieć, że to był błąd - dodał.

Posłanki zaczepiły Bochenka

Choć rzecznik Bochenek mówił, że sprawy nie zna, innego zdania są posłanki opozycji, między innymi Iwona Hartwich (KO) i Jagna Marczułajtis-Walczak (KO). Jak relacjonowała reporterka TVN24 Agata Adamek, ta ostatnia nagrała filmik, pokazując jak posłanki zaczepiają we wtorek przechodzącego obok sali, w której trwają obrady komisji rzecznika PiS.

Na nagraniu widać, jak wejście obrotowe do budynku jest zastawione krzesłem. Przy wejściu bocznym stoi funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej. Na wideo słychać posłankę, która wyjaśnia, że wejście jest możliwe tylko za okazaniem przepustki poselskiej.

Po chwili obok posłanek opozycji przechodzi Bochenek. Zaczepiają go one, ale rzecznik PiS rzuca jedynie jedno zdanie (nie do końca zrozumiałe z nagrania) i szybko je mija.

Hartwich: prosiliśmy Bochenka o pomoc, akurat przechodził obok nas. Umył ręce, poszedł

O tym, jak wyglądało spotkanie z Bochenkiem, mówiła w środę także Hartwich. - Prosiliśmy pana Bochenka o pomoc, akurat przechodził obok nas, widział stojące krzesło, które tak naprawdę barykadowało wejście osób z niepełnosprawnościami do budynku i pytaliśmy się, czy może to wyjaśnić, czy może nam pomóc, żeby te osoby niepełnosprawne jednak weszły - przekazała.

Co odpowiedział Bochenek? - zapytała Adamek. - Nie udzielił nam pomocy, po prostu powiedział, że on nie wie, o co chodzi, umył ręce, poszedł - poinformowała.

Na uwagę, iż pojawiły się deklaracje, że sprawa będzie wyjaśnia, posłanka KO odparła: - Mam nadzieję, że pan Bochenek wyjaśni tę sprawę też tak, żeby ci rodzice, którzy protestowali tutaj w Sejmie, również byli na te komisje wpuszczani. Bo ja wczoraj usłyszałam od pani Ruseckiej, która krzyczała do mnie i powiedziała, że jest to sytuacja spowodowana przeze mnie, dlatego że był protest.

Hatwiwich: prosiliśmy Bochenka o pomoc, akurat przechodził obok nas. Umył ręce, poszedł TVN24, Twitter/@JagnaMarczulajt

