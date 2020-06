"Przejechał tuż obok naszego auta". Baner wyborczy sunął zygzakiem i pod prąd

"Nie ma znaczenia", czyj to baner

Podkreśliła, że w jej ocenie nie ma znaczenia, że to reklama takiego czy innego kandydata ani że to w ogóle baner wyborczy. - Chodzi o to, żeby baczniej zwracać uwagę na zapięcie takiego banera, żeby nie dochodziło do takich sytuacji - zaznaczyła. - Co by było gdyby wpadł on na pieszego? - pytała.