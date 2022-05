Siedmiolatka bawiła się w piasku. Nie żyje

Dziewczynkę znalazła rodzina, sprawę bada prokuratura

O tragedii poinformowała policjantów rodzina dziecka, która znalazła dziewczynkę w pryzmie piasku w pobliżu domu. Prawdopodobnie podczas zabawy siedmiolatka została przysypana piaskiem, w wyniku czego doszło do uduszenia. Reanimacja nie przyniosła rezultatu. Lekarz potwierdził zgon dziecka. - Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Mysłowicach - poinformował rzecznik policji. Przyczyny śmierci dziecka ma wyjaśnić zlecona już przez prokuraturę sekcja zwłok. Wyjaśniane są też okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia - wstępnie oceniono, iż był to nieszczęśliwy wypadek. Dziewczynka już wcześniej bawiła się w tym miejscu. Miejsce wypadku poddano dokładnym oględzinom. Nic nie wskazuje na to, by do tragedii przyczyniły się osoby trzecie.