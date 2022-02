Lusterkiem złamała pieszej palec u ręki, spowodowała urazy głowy i nogi. Seria potrąceń na pasach w Mysłowicach

czytaj dalej

TVN7 wciąż nie ma przedłużonej koncesji. Do jej końca pozostało 15 dni. Agnieszka Wiercińska-Krużewska, adwokat, partner w kancelarii WKB, mówiła w TVN24 w czwartek, że dyskusja wokół niej "przypomina tę wokół przyznania koncesji TVN24 jesienią". - Tutaj mamy do czynienia z koncesją na nadawanie naziemne, czyli tak naprawdę na telewizję, która dociera do wszystkich odbiorców - dodała. - W moim przekonaniu kluczem do wyjaśnienia tej sytuacji jest słowo "naziemna" i miejsce na multipleksie jako, powiedziałbym, dobro rzadkie - powiedział medioznawca doktor Krzysztof Grzegorzewski.