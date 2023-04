Mariusz Błaszczak na odprawie lotników szkolonych na F-35. Wcześniej w Polsce wylądowały amerykańskie F-22

czytaj dalej

Dożywocie grozi 29-letniej kobiecie podejrzanej o podżegania do zabójstwa swojego męża. - Kobieta poszła do sklepu osiedlowego, w którym proponowała za to obcym mężczyznom 30 tysięcy złotych - opowiada młodszy aspirant Katarzyna Szewczyk z policji w Bieruniu (woj. śląskie). Śledczy przekazują, że kobieta jest w trakcie rozwodu, a motywem jej działania była kwestia opieki nad dziećmi.