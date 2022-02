Nastolatek z nożem w brzuchu. Ojciec twierdził, że to był wypadek, sąd orzekł inaczej

19-latek z Mykanowa (woj. śląskie) trafił do szpitala z nożem wbitym w brzuch. Przeżył dzięki operacji. Jego ojciec twierdził, że rzucił nożem, który odbił się od tacy i trafił w syna. Śledczy ustalili, że - przy obiedzie - rzucił prosto w 19-latka za to, że nałożył na talerz za dużo kiełbasy. Sąd skazał mężczyznę na osiem lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny.

Oskarżony tłumaczył, że doszło do wypadku

Śledczy: ojciec z synem pokłócili się przy stole o kiełbasę, nóż przebił wątrobę

Gdy policjanci pojechali do domu 19-latka w gminie Mykanów, jego bliscy oświadczyli funkcjonariuszom, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Śledczy ustalili jednak inny przebieg wydarzeń, do których doszło podczas wspólnego posiłku spożywanego przez Artura B., jego partnerkę i dwóch synów. - Podczas obiadu doszło do kłótni pomiędzy Arturem B. i 19-letnim synem, gdyż oskarżony zarzucił pokrzywdzonemu, że nałożył na talerz za dużo kiełbasy. W trakcie awantury Artur B. chwycił do ręki nóż i ugodził nim syna w brzuch - podawała prokuratura.