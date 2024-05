"My to odwróciliśmy". Kosiniak-Kamysz o przemówieniu Dudy

My robimy wielkie inwestycje, nie mówimy o nich tak wiele może jak nasi poprzednicy. Oni więcej mówili, mniej robili. My to odwróciliśmy - powiedział w piątek wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Te trzy dni maja to wielki maraton patriotyczno-historyczny, pokazujący, skąd idziemy, gdzie jesteśmy, ale może także i przede wszystkim dokąd zmierzamy - powiedział prezydent Andrzej Duda w przemówieniu na placu Zamkowym podczas uroczystości z okazji święta Konstytucji 3 maja.

Prezydent mówił także o potrzebie wielkich inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, czy rozbudowa portu w Elblągu.

Kosiniak-Kamysz: my robimy wielkie inwestycje

O wątek dotyczący inwestycji wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapytany został przez reportera "Faktów" TVN Macieja Knapika. - W sprawie wielkich inwestycji my się mamy czym pochwalić - stwierdził Kosiniak-Kamysz. - Wspomniany przez pana prezydenta przekop Mierzei Wiślanej nie będzie efektywny dopóki nie będzie rozbudowy portu w Elblągu i kanału wejścia do portu. To minister infrastruktury Dariusz Klimczak załatwił tę sprawę, nasi poprzednicy nie byli w stanie - dodał.

- Port kontenerowy w Świnoujściu, kolejne porty z KPO, jak port serwisowy w Darłowie. Sprawa kolei i tunelu średnicowego pod Łodzią, to dla kolegów na przykład ministrów z województwa łódzkiego bardzo ważna sprawa załatwiona przez nas - kontynuował.

Jak stwierdził, "my robimy wielkie inwestycje, nie mówimy o nich tak wiele może jak nasi poprzednicy". - Oni więcej mówili, mniej robili. My to odwróciliśmy, więcej robimy, ale będziemy się teraz też tym bardziej chwalić - powiedział wicepremier.

Kosiniak-Kamysz pytany o CBA

Prezydent stwierdził także podczas piątkowego przemówienia, że Centralne Biuro Antykorupcyjne - którego likwidację zapowiedziała obecny rząd - to "niezwykle ważne biuro", które "odegrało wielką rolę w zmianie polskiej mentalności" w zakresie uczciwości.

Kosiniak-Kamysz został zapytany, czy słowa prezydenta "przekonały go" do tego, by CBA nie likwidować. - Cieszę się, że było o tej współpracy w ramach bezpieczeństwa. To było i podczas powołania dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, nominacji generalskich. Współpraca w ramach bezpieczeństwa, transformacja polskiej armii, to dla nas wielki priorytet i dobrze, że jest wspólnota wobec tego - odpowiedział Kosiniak-Kamysz.

Autorka/Autor:ks//plw

Źródło: TVN24