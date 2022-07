Burmistrz Murowanej Gośliny pozostaje w areszcie

Przewinienia burmistrza

Zarzuty

W maju prokuratura poinformowała, że w związku z zachowaniem samorządowca w trakcie zatrzymania i przeszukania jego mieszkania Dariuszowi U. przedstawiono zarzuty dotyczące znieważenia i naruszenia nietykalności funkcjonariusza CBA oraz zmuszania go do odstąpienia od czynności służbowych poprzez groźby i stosowanie przemocy.

Za zarzucane burmistrzowi przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Z kolei za naruszenie nietykalności funkcjonariusza CBA oraz zmuszanie go do odstąpienia od czynności służbowych samorządowcowi grozi do trzech lat więzienia.