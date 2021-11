Kamiński o murze na granicy. "Zastosujemy nowoczesne, elektroniczne metody"

Mur na granicy polsko-białoruskiej. "Jeden z ważniejszych elementów"

- To rozwiązanie, które zastosujemy, jest oparte o naszą analizę tego, co w świecie w tym zakresie się dzieje, a dzieje się dużo - zwrócił uwagę. Podał przy tym, że w "około 60 państwach na świecie są zapory graniczne, których celem jest ograniczenie skali masowej, nielegalnej migracji". Wymienił tu między innymi granicę Stanów Zjednoczonych z Meksykiem, czy granicę Grecji z Turcją, a także Hiszpanię, Bułgarię, Węgry i Słowenię.

Przekonywał, że wspomniana "nielegalna migracja nie wynika z powodów naturalnych, jak to często dzieje się na świecie", gdy dochodzi do klęsk żywiołowych czy konfliktów politycznych i zbrojnych. - My mamy do czynienia z elementem wojny hybrydowej - powiedział. Wyjaśnił, że to reżim białoruski "zdecydował się na wytworzenie sztucznego ruchu migracyjnego na teren naszego kraju".