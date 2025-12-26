Muniek Staszczyk o zwolnieniu Sidney'a Polaka Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na początku grudnia pojawiła się informacja o tym, że zespół T.Love opuszcza grający w nim od 35 lat perkusista Sidney Polak. Niedługo później, w rozmowie z Piotrem Jaconiem artysta powiedział, że był zaskoczony decyzją, którą, jak mówił, podjął lider zespołu Muniek Staszczyk. Polak powiedział też, że o swoim odejściu z zespołu dowiedział się z SMS-a od lidera.

Całą rozmowę Piotra Jaconia z Sidneyem Polakiem obejrzysz w TVN24+>>>

Muniek Staszczyk: po prostu nie znoszę maili

W piątek lider T.Love Muniek Staszczyk mówił na antenie TVN24 o sytuacji zespołu i odniósł się do sprawy Polaka.

Przyznał, że informację o zerwaniu współpracy przekazał mu SMS-em. - Ja się tak ze wszystkimi ludźmi komunikuję od lat, odkąd powstały komórki - mówił. - To nie jest jakiś objaw mojego chamstwa, tylko po prostu nie znoszę maili i jestem w ogóle SMS-owy - wyjaśniał.

Staszczyk został zapytany, czy nie warto było usiąść i porozmawiać z kolegą z zespołu. W odpowiedzi przekonywał, że Sidney Polak miał otrzymać "konkretny komunikat" na dwa tygodnie przed decyzją o jego zwolnieniu. Perkusista miał się porozumieć z gitarzystą zespołu, z którym był skonfliktowany i wobec którego - jak mówił gość TVN24 - "nieelegancko" się zachował.

- Były tam między nimi różne niemuzyczne tematy. Powiedziałem: musisz to załatwić, bo inaczej będzie problem. On to wiedział, zignorował to. Musiałem stanąć przed wyborem, ktoś musi decydować - mówił Staszczyk.

Przekonywał przy tym, że do zwolnienia Polaka miał powody.

- Sytuacja była taka, że mój kolega gitarzysta powiedział: musisz mu powiedzieć, żeby to załatwić, bo ja nie stanę na scenie z nim, dopóki Sidney tego nie załatwi - opisywał. Jak mówił, "Sidney tego nie załatwił, więc niech nie mówi, że go Muniek wyrzucił, bo to mnie po prostu wkurza".

- Od 43 lat istnienia zespołu zawsze miałem powody, jeżeli kogoś zwalniałem. Więc przepraszam bardzo, ale tak musiało być - skwitował.

"Żadnych złych uczuć". Wokalista: to czasami jak w małżeństwie

Wokalista zaznaczył jednak, że rozumie rozżalenie Sidney'a Polaka oraz że nie ma do niego "żadnych złych uczuć", podobnie jak do drugiego z niedawno zwolnionych członków zespołu, gitarzysty Jana Benedeka.

- Nagraliśmy mnóstwo ważnych płyt i wręcz niektóre stały się kultowymi, jak "Primityw", "Al Capone, czy "Old is Gold" i tutaj cały szacun do Sidney'a i do Jana - mówił. - Ale czasami tak jest, tak samo w małżeństwie, czy w jakimś związku, że po prostu musisz się rozstać się z osobą bardzo ci drogą. Żeby to szło do przodu, musisz to zrobić - dodał.

Muniek Staszczyk Źródło: TVN24

OGLĄDAJ: Sidney Polak o decyzji Muńka: Zdrada to zdrada. Nie wybacza się jej Zobacz cały materiał