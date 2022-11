Mecz Polska - Argentyna. "Strefa Kibica" w TVN24

Do meczu Polska - Argentyna, który zdecyduje o losie Biało-Czerwonych w Mistrzostwach Świata w Katarze, pozostało już coraz mniej czasu. W TVN24 trwa "Strefa Kibica", w której goście dzielą się swoimi przewidywaniami, a w przerwie i po zakończeniu spotkania na gorąco komentować będą wydarzenia na boisku.

Przed trzecią serią gier reprezentacja Polski prowadzona przez Czesława Michniewicza jest liderem tabeli grupy C z dorobkiem czterech punktów. O jeden wyprzedza Argentynę i Arabię Saudyjską, a o trzy Meksyk.

Polakom do awansu do 1/8 finału MŚ - pierwszego od 1986 roku w Meksyku - wystarczy w środę w Dausze remis. Mogą osiągnąć ten cel nawet w razie skromnej porażki, ale to będzie zależeć od wyniku rozgrywanego równolegle spotkania Meksyku z Arabią Saudyjską.