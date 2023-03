Platforma ministra Czarnka ze sporym poślizgiem. MeduM ma ruszyć przed wyborami. "Będzie klapą"

czytaj dalej

24-latek poszukiwany w sprawie dwóch zabójstw w czwartek wieczorem zgłosił się do komendy policji w Międzychodzie – przekazała podinspektor Iwona Liszczyńska z biura prasowego wielkopolskiej policji. Dodała, że wszystko wskazuje na to, że w piątek zostanie doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Mężczyzna był poszukiwany od środy.