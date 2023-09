Posiedzenie senackiej komisji zdrowia. Mama nastolatki chorej na mukowiscydozę z apelem "o jak najszybszą refundację leku dla wszystkich dzieci w Polsce"

Chorzy na mukowiscydozę, śmiertelną, genetyczną chorobę, powyżej 12. roku życia mają zapewniony dostęp do leku o nazwie Kaftrio. Rządzący wciąż negocjują z producentem cenę leku dla młodszych dzieci - od szóstego roku życia. O sprawie informowała 6 września reporterka "Faktów" TVN Renata Kijowska. Firma farmaceutyczna twierdzi, że chce, by lek był dostępny dla wszystkich i zamierza współpracować z rządem.

Mama 14-letniej Amelii: przez ostatnie trzy lata w szpitalu spędziłyśmy łącznie sześć miesięcy

- Parę lat temu jej stan zdrowia zaczął się mocno pogarszać. Przez ostatnie trzy lata w szpitalu spędziłyśmy łącznie sześć miesięcy. Amelia cztery razy dziennie dostawała dożylne antybiotyki. Kiedy mogłyśmy wrócić do domu, codziennie robiłyśmy rehabilitację płuc, ale córka i tak bez przerwy kaszlała, dusiła się i miała problemy, żeby nabrać powietrze. Bardzo mocno schudła. Wiosną ważyła czterdzieści kilo. Wyglądała jak niedożywiona. Jej płuca stopniowo przestawały działać. W badaniu spirometrycznym wydolność płuc wyniosła pięćdziesiąt sześć procent. To bardzo ciężki stan - opowiadała.

"Proszę o jak najszybszą refundację leku dla wszystkich dzieci w Polsce"

- To co się stało, jest lepsze niż wygrać miliard dolarów. Co jakiś czas dzwonią do mnie inni rodzice. Proszą o wsparcie, o poradę. Dowiaduję się później co u nich. Jedna rodzina opuściła Polskę. Przyprowadziła się do Niemiec. Jest im bardzo ciężko. Inni organizują zbiórki. Inni czekają. Nie chcą mówić o tym publicznie. Trzeba przyznać, że stoją przed bardzo trudnymi wyborami - mówiła.