Polacy wyjeżdżają do Argentyny po lek na mukowiscydozę. Ministerstwo pracuje nad refundacją

Do Argentyny po leki leci również lekarka Małgorzata Łabuś. Jej córka Wanda ma 13 lat i jak dwa tysiące innych Polaków, choruje na mukowiscydozę. Jej stan się stale pogarszał, aż kilka miesięcy temu zaczęła przyjmować lek Kaftrio. To nowoczesny preparat, dzięki któremu zaczęła żyć. - Wanda ma leki zabezpieczone tylko do niedzieli - podkreśla Małgorzata Łabuś.

Ministerstwo Zdrowia chce refundować lek na mukowiscydozę

Chodzi o współpracę z firmą Vertex, która stworzyła lek Kaftrio i opatentowała go niemal na całym świecie. Jak się okazuje w Argentynie nie. Dlatego tam mógł powstać lek generyczny, zamiennik, który jest niemal siedem razy tańszy. - Generyk to zamiennik oryginalnego. Musi być ta sama postać, substancją czynna, ilość substancji, musi mieć tę samą biodostępność i działanie farmakologiczne - wyjaśnia Małgorzata Łabuś.

Polacy chorzy na mukowiscydozę szukają ratunku w Argentynie

16-letnia córka była w tak złym stanie, że otrzymała kwalifikację do przeszczepu płuc, ale na operację nie pozwalała zbyt niska waga. Rodzinie, mimo starań, nie udało się zebrać środków na leczenie w Polsce. Lek z Argentyny to była ostatnia opcja, którą podpowiedzieli internauci.

Monika Byczkowska mówi, że "jakby trzeba było, to by do Argentyny na piechotę poszła". Jej córka stosuje lek od miesiąca. - Widzę po niej, że ma więcej energii, ma chęć do życia. Saturacja była na poziomie 87. Po trzech dniach brania tego leku, saturacja jej skoczyła na poziom 97-98 - relacjonuje.