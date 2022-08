Niebezpieczne wyprzedzanie w Mszanie Dolnej. "Jechał agresywnie"

- Widziałem w lusterku, że biały mercedes już próbował minąć kilka samochodów. Jechał agresywnie i, wyprzedzając auta, przekraczał prędkość. Z tego, co pamiętam, tam było ograniczenie do 90 kilometrów na godzinę, a on jechał chyba nawet szybciej, a jak wyprzedzał, to jeszcze zahamował przed wyprzedzanym autem. Dodatkowo jak dojeżdżałem do Mszany Dolnej, to widziałem, jak przejechał na czerwonym świetle. W każdym razie to wyprzedzanie to nie był jego jedyny wybryk – relacjonuje kierowca.