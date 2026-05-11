Polska MSZ zwróci się do USA i Węgier w sprawie Ziobry. "Ambasada USA zapewniała"

Zbigniew Ziobro w USA. "To nie jest postać, którą szczególnie władze amerykańskie zapraszają" Źródło: TVN24; Kontakt24

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, w rozmowie ze sprzyjającą PiS Telewizją Republika, potwierdził, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej polityka PiS na lotnisku Newark w New Jersey widział internauta Kontaktu24.

- Zapytamy między innymi o to, jakie dokumenty umożliwiły Zbigniewowi Ziobrze przekroczenie granic i dały tytuł wjazdu do USA po unieważnieniu jego paszportów - powiedział Patrykowi Michalskiemu, autorowi programu "News Michalskiego", Maciej Wewiór, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

- Mamy nadzieję, że sprawa zostanie wyjaśniona i nie będzie miała wpływu na znakomite relacje dwustronne między Polską a Stanami Zjednoczonymi - dodał rzecznik resortu dyplomacji.

- Przypominamy, że strona amerykańska była informowana o możliwym rozwoju sytuacji i ambasada USA w Warszawie zapewniała, że strona amerykańska nie planuje umożliwiać wjazdu panu Ziobro na terytorium USA - podkreśił Wewiór.

Zarzuty dla Ziobry i Romanowskiego

Prokuratura sformułowała wobec Ziobry 26 zarzutów w prowadzonych od 2024 roku śledztwie dotyczącym nieprawidłowości funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS. Ziobro miał mięzy innymi kierować grupą przestępczą, ingerować w przygotowywanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom. Oskarżonym jest też jego był zastępca - poseł PiS Marcin Romanowski. Obaj do tej pory przebywali na Węgrzech, gdzie otrzymali ochronę międzynarodową od byłego premiera Viktora Orbana.

Sytuacja polityków PiS zmieniła się po przejęciu władzy na Węgrzech przez Petera Magyara. Zaprzysiężony w sobotę węgierski premier już w kampanii politycznej zapowiadał, że jeśli zwycięży w wyborach, to dojdzie do ekstradycji polityków PiS.

Nie jest jasne, na jakiej podstawie Ziobro wjechał do USA. W grudniu ubiegłego roku na wniosek Prokuratury Krajowej unieważniono mu paszport.

Z kolei jak ustalił dziennikarz TVN24 Bartłomiej Ślak, lokal w Budapeszcie, w którym mieszkał Romanowski, został "wyczyszczony" i "czeka na nowego najemcę". Nie wiadomo, gdzie przebywa Romanowski.

