MSZ zaprosiło ambasadora Stanów Zjednoczonych

Odbył się w Sejmie wielki teatr polityczny ludzi, którzy ani w sposób formalny, ani merytoryczny nie są uprawnieni do tego, by tę debatę odbywać w sposób rozstrzygający - powiedział w TVN24 dominikanin ojciec Paweł Gużyński, odnosząc się do dyskusji dotyczącej uchwał w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II na sejmowej komisji. - Politycy, ręce precz od Jana Pawła II i tej debaty wokół niego - dodał.