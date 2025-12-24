MSZ przekazało ambasadorowi dokument ratyfikacji traktatu polsko-francuskiego

Polska podpisze z Francją ważny traktat. "Game changer" w aspektach obronnych Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Polski Donald Tusk podpisali 9 maja w Nancy traktat polsko-francuski o wzmocnionej współpracy i przyjaźni dotyczący kwestii militarnych, gospodarczych, społecznych i związanych z kulturą.

Dokument we wtorek odebrał ambasador Francji w Polsce Étienne de Poncins. W komunikacie MSZ wyjaśniono, że przekazanie dokumentu ratyfikacyjnego jest końcowym etapem procedury wyrażenia zgody na związanie się przepisami traktatu, który wejdzie w życie 22 stycznia 2026 roku.

Podczas uroczystego przekazania dokumentu Mościcka-Dendys podkreśliła, że "zarówno proces negocjacji, jak i ratyfikacji traktatu przebiegł sprawnie i szybko oraz podziękowała za ścisłą współpracę ze stroną francuską w tym zakresie". "Wspólnym celem obu stron pozostaje efektywna i kompleksowa implementacja postanowień traktatu" - dodano.

Henryka Mościcka-Dendys przekazała ambasadorowi Francji w Polsce dokument ratyfikacji traktatu polsko-francuskiego Źródło: X/Sebastian Indra/MSZ

Nowy traktat polsko-francuski

Wśród ustaleń traktatu polsko-francuskiego znalazło się między innymi zobowiązanie do udzielania wzajemnej pomocy w razie napaści, łącznie z użyciem środków wojskowych, zgodnie ze zobowiązaniami NATO i Unii Europejskiej, zwiększenie współpracy i interoperacyjności armii francuskiej i polskiej.

Traktat obejmuje wspieranie wspólnych projektów, koprodukcji artystycznych i inicjatyw promujących historię, rozpowszechnianie dzieł kultury obu krajów, wymienianie informacji dotyczących polskiego i francuskiego programu budowy instalacji jądrowych oraz współpracę między krajowymi branżami w celu utworzenia europejskiego łańcucha dostaw w energetyce atomowej.

Przewidziane są również wspólne działania na rzecz nowych technologii, takich jak AI, prowadzenie badań nad surowcami krytycznymi, pomoc w odbudowie Ukrainy czy ustanowienie 20 kwietnia jako Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej. W dokumencie znalazły się też zobowiązania dot. polityki migracyjnej, szkolnictwa wyższego, oświaty i promocji języka.

Dokument podpisano w Nancy we wschodniej Francji, mieście związanym ze wspólną historią obu krajów - tu właśnie po wygnaniu z kraju osiadł król Stanisław Leszczyński. Również data nie została wybrana przypadkowo - 9 maja to Dzień Europy.

Nowy traktat zastąpi poprzednią umowę Polski i Francji, podpisaną w 1991 roku i ocenianą jako przestarzałą. Jest porównywany z traktatami, które wcześniej Francja podpisała z krajami sąsiednimi: Niemcami, Włochami i Hiszpanią.

OGLĄDAJ: TVN24 HD