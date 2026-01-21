MSZ przekazał "odpowiedź na prośbę" kancelarii prezydenta w sprawie Rady Pokoju

Przydacz: wystąpiliśmy do MSZ z pilnym wnioskiem o opinię w sprawie zaproszenia do Rady Pokoju Źródło: TVN24

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór w środę poinformował w serwisie X, że we wtorek kilka minut przed godziną 17 MSZ przekazało do kancelarii prezydenta odpowiedź na prośbę o opinię w sprawie zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego do dołączenia do Rady Pokoju.

Jak dowiedziała się Kinga Kiercz z magazynu "Polska i Świat", MSZ podkreśla w tej odpowiedzi, że jakiekolwiek uczestnictwo Polski w organizacji międzynarodowej musi być zatwierdzone przez rząd i parlament.

Na tę kwestię zwrócił uwagę Wewiór i przypomniał, że na podstawie ustawy o umowach międzynarodowych "podpisanie umowy międzynarodowej wymaga zgody Rady Ministrów w formie uchwały".

"Niezmiennie pozostajemy do dyspozycji Pana Prezydenta" - podsumował rzecznik MSZ.

🗓️Wczoraj (wtorek) o 16:56 @MSZ_RP przekazało do Kancelarii @prezydentpl odpowiedź na prośbę o opinię ws. zaproszenia Pana Prezydenta @NawrockiKn do dołączenia do Rady Pokoju.

⚖️Warto pamiętać, że zgodnie z ustawą o umowach międzynarodowych (art. 6 pkt 3), podpisanie umowy… — Rzecznik MSZ - Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) January 21, 2026 Rozwiń

Wniosek o "pilną opinię" z kancelarii prezydenta

We wtorek około godziny 16 szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz mówił, że zwrócił się do resortu o "pilną opinię" w tej sprawie. O zaproszeniu prezydenta Karola Nawrockiego do Rady Pokoju przez prezydenta USA Donalda Trumpa prezydencki minister informował w poniedziałek.

Apelował wtedy też do ministra Radosława Sikorskiego, aby "zagęszczał nieco ruchy w tej sprawie". - Byłoby to wielce wskazane, bowiem w Davos dyskusje o tym dzieją się na porządku dziennym. Jeśli rząd chce mieć jakikolwiek udział w opiniowaniu tej sprawy, to należy to zrobić teraz - oceniał Przydacz.

