Wroński: myślę, że do końca tygodnia będą w kraju

Na pytanie, kiedy wrócą do kraju, Wroński odpowiedział, że MSZ zorganizuje transport jak najszybciej, ale to, kiedy dokładnie studenci wrócą do Polski, będzie to zależało od ich indywidualnych planów. - Myślę, że do końca tygodnia będą w kraju - powiedział Wroński i dodał, że w transport będzie zaangażowany też Uniwersytet Warszawski.