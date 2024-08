czytaj dalej

Telefony w szkołach to zmora nauczycieli. Dzieci ciężko od nich oderwać, a ich używanie ma swoje konsekwencje dla koncentracji małoletnich. W Norwegii wprowadzono zakaz korzystania z nich w podstawówkach. To było zalecenie, do którego dostosowali się niemal wszyscy, co dowodzi sensu takich działań. Inne kraje też idą tym śladem. Pytanie - kiedy taki zakaz u nas? Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.