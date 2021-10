MSZ: wyrok Trybunału Konstytucyjnego potwierdził obowiązującą hierarchię źródeł prawa

Komunikat MSZ

MSZ pisze, że orzeczenia takie zapadały między innymi we Francji, w Danii, we Włoszech, w Czechach, w Hiszpanii czy w Rumunii; najbardziej ugruntowaną linię orzeczniczą w tym zakresie kontynuuje od lat 70. XX wieku niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny.

MSZ o Trybunale Konstytucyjnym jako "sądzie ostatniego słowa"

Według resortu spraw zagranicznych również polski Trybunał Konstytucyjny wydawał podobne orzeczenia w przeszłości – w składach pochodzących z wyboru dokonywanego przez Sejm RP we wszystkich konfiguracjach politycznych od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej.

W komunikacie podkreślono, że zasada ta została utwierdzona w następnych orzeczeniach TK, między innymi w postanowieniu z 19 grudnia 2006 roku, zgodnie z którym "Trybunał Konstytucyjny jest zobowiązany do takiego pojmowania swej pozycji, że w sprawach zasadniczych, o wymiarze ustrojowym zachowa pozycję 'sądu ostatniego słowa' w odniesieniu do polskiej Konstytucji", a także w wyroku z 24 listopada 2010 roku, w którym stwierdzono, że "przekazanie kompetencji UE nie może naruszać zasady nadrzędności Konstytucji i nie może łamać żadnych przepisów Konstytucji".

MSZ: Trybunał nie zakwestionował przepisów Traktatu o Unii Europejskiej w całości

"Wyrok z 7 października potwierdza tę wieloletnią linię orzeczniczą. Trybunał nie zakwestionował przepisów Traktatu o Unii Europejskiej w całości. Wskazał jednak, że interpretacja, zgodnie z którą miałyby one prowadzić do nadrzędności norm prawa międzynarodowego nad prawem krajowym rangi konstytucyjnej, byłaby nie do pogodzenia z obowiązującą w Rzeczypospolitej Polskiej hierarchią źródeł prawa" - głosi komunikat MSZ. Według komunikatu, "interpretacja prawa Unii Europejskiej, będąca skutkiem ostatniego orzecznictwa TSUE, a zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny prowadziłaby bowiem do sytuacji, w której polscy sędziowie byliby zmuszeni (przez prawo UE, a więc normę prawną niższego rzędu) do pominięcia przy orzekaniu przepisów Konstytucji RP (a więc normy prawnej wyższego rzędu)".