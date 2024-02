MSZ o antyukraińskich hasłach podczas blokad rolniczych

Jak dodano, "tego rodzaju działania stawiają w złym świetle Polskę - kraj który pierwszy pomógł napadniętej Ukrainie i Polaków - którzy przyjęli ukraińskich uchodźców". "Co istotne kompromitują też samych organizatorów protestów. Oceniamy, że jest to próba przejęcia rolniczego ruchu protestacyjnego przez ugrupowania skrajne i nieodpowiedzialne, być może będące pod wpływem rosyjskiej agentury" - brzmi komunikat resortu.

Konsul RP we Lwowie: nie mogę nie widzieć hańbiących działań na granicy

Konsul RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz potępiła z kolei protesty rolników i przewoźników na granicy z Ukrainą, oceniając, że działania te hańbią Polskę. "Nie mogę już dłużej milczeć. Z miłości do własnej Ojczyzny. Nie mogę udawać, że nie widzę tych hańbiących Polskę działań na granicy polsko-ukraińskiej. Przepraszam Was, drodzy ukraińscy Przyjaciele. To, co się dzieje nie może być dziełem moich Rodaków" - oświadczyła.