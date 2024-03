Duda: pochopne odwoływanie ambasadorów jest sprzeczne z interesami Rzeczypospolitej

Prezydent Andrzej Duda zaznaczył podczas wypowiedzi dla mediów w Słowenii, że nie wpłynął do niego żaden wniosek formalny w związku z odwołaniem ambasadorów. - Konstytucja zawiera bardzo jasne rozwiązanie, nawiązujące zresztą do odpowiedniej konwencji międzynarodowej, że ambasadorów powołuje i odwołuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście czyni to w konsultacji z prezesem Rady Ministrów i ministrem spraw zagranicznych (...) Żaden wniosek o odwołanie większej liczby ambasadorów formalnie do mnie nie wpłynął - powiedział Duda.