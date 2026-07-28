Polska Putin o podziale Ukrainy. Rzecznik rządu i polskie MSZ reagują Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Szłapka o słowach Putina: wypowiedzi zbrodniarza nawet nie powinny być komentowane Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL

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Chodzi o słowa Władimira Putina, jakoby Ukraina miała "prędzej czy później utracić ziemie zachodnie". - To, co należało do Polski; to, co należało do Węgier; to, co należało do Rumunii. Prędzej czy później, nie jutro, może pojutrze, za rok, dwa, 10, 15, ale wszystko historycznie się ułoży - powiedział w niedzielę na spotkaniu z żołnierzami rosyjskiej marynarki wojennej. Dodał, że "tylko Federacja Rosyjska jest gwarantem integralności terytorialnej Ukrainy".

- To są po prostu bzdury - powiedział we wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany o tę sprawę podczas konferencji prasowej. Przypomniał, że to Putin "jest odpowiedzialny za rozpoczęcie wojny w Ukrainie i za zbrodnie, które tam są dokonywane".

- Wypowiedzi zbrodniarza, który jest ścigany przez międzynarodowe trybunały, nawet nie powinny być komentowane - ocenił Szłapka.

Oświadczenie MSZ po słowach Władimira Putina

Komunikat w tej sprawie wydało też polskie MSZ. Słowa Putina nazwano "prymitywną próbą dezinformacji" i "stałym elementem wojny informacyjnej". "To cyniczna próba wywołania antagonizmów między sojusznikami" - napisał rzecznik resortu Maciej Wewiór.

Polska "jednoznacznie odrzuca kolejne, fałszywe i całkowicie bezpodstawne spekulacje" Putina "dotyczące rzekomych imperialistycznych dążeń sąsiadów i podziału terytorialnego Ukrainy" - napisano w oświadczeniu. Potępiono także spekulacje "sugerujące udział w tym procesie Rzeczypospolitej Polskiej".

Jednoznacznie odrzucamy fałszywe spekulacje W. Putina dot. rzekomego podziału Ukrainy i udziału w nim Polski - to cyniczna próba wywołania antagonizmów między sojusznikami.

Polska nie miała, nie ma i nie będzie mieć roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy.

Nasze stanowisko jest… — Rzecznik MSZ - Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) July 28, 2026 Rozwiń Źródło: X/Rzecznik MSZ - Maciej Wewiór

"Polska w pełni uznaje, szanuje oraz niezmiennie wspiera integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy w jej prawnie ustanowionych, międzynarodowo uznanych granicach, w tym w dwustronnym Traktacie między Ukrainą i Federacją Rosyjską o granicy państwowej z 2003 roku" - zaznaczył MSZ.

Wezwano na koniec Rosję "do zaprzestania wysuwania roszczeń terytorialnych wobec swoich sąsiadów".