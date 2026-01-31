Logo strona główna
"Zaczyna się od uczucia chłodnych rąk i nóg". Jak się przed nią uchronić?

shutterstock_2178912701 Ludzie idą po zaśnieżonym chodniku podczas intensywnych opadów śniegu. Dużo śniegu na ziemi i gałęziach drzew i krzewów. Mroźna, śnieżna zimowa pogoda
Dr Michał Sutkowski o fali mrozów w Polsce: jest to zagrożenie dla osób nieprzygotowanych
Źródło: TVN24
W takich ekstremalnych temperaturach, jak -20 czy -25 stopni, do hipotermii prowadzi 15-20 minut - powiedział doktor Michał Sutkowski w TVN24. Podkreślał, że przy takich temperaturach, trzeba się dobrze przygotować przed wyjściem na zewnątrz.

W najzimniejszych miejscach w Polsce w najbliższych dniach możemy spodziewać się temperatury zbliżającej się do - 30 stopni Celsjusza. Wszystko przez mroźny wyż z północnej Europy, który zaznaczył swoją obecność w naszym kraju. O tym, jakie zagrożenie dla naszego zdrowia i życia, mówił internista doktor Michał Sutkowski, prezes Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

- To jest śmiertelne zagrożenie dla osób nieprzygotowanych, dla osób ciężko chorych, dla osób, które wyjdą z domu i zabłądzą, dla osób, które zagubią się w przestrzeni miejskiej. Patrzmy na nich, bądźmy solidarni. To jest niezwykle ważne i to jest śmiertelne zagrożenie także dla naszego organizmu, dla naszego zdrowia, jeżeli o to nie zadbamy, nieodpowiednio się ubierzemy - mówił Sutkowski.

Amerykanie nie mają złudzeń, Rosjanie aktualizują prognozy. Pogoda na luty
Arleta Unton-Pyziołek

Unikać ruchu na świeżym powietrzu?

Lekarz ocenił, że nie oznacza to, że powinniśmy całkowicie zrezygnować z przebywania na świeżym powietrzu. Jego zdaniem trzeba rozsądnie ocenić, czy musimy w ogóle wyjść, na jak długo, a także odpowiednio się do wyjścia przygotować. - Spacerujmy, ruch jest ważny, potrzebny, ale odpowiednio się do tego przygotujmy. To musi być ubieranie się na cebulkę, to muszą być czapka i rękawice, to muszą być właściwe buty - wyliczał.

Był pytany, czy wdychanie mroźnego powietrza w trakcie uprawiania sportów w zimę może być niebezpieczne. W odpowiedzi, ponownie zaznaczył, że aktywność fizyczna jest bezpieczna dla osób odpowiednio przygotowanych.

- Jako maratończyk (...) biegałem w temperaturach minus trzydziestu stopni. Ale nie polecałbym państwu zaczynać przygody ze sportem, takim jak sporty biegowe, narciarstwo, czy szereg innych, zimą i od takich temperatur - powiedział. Podkreślił, że powinniśmy stopniowo aklimatyzować się do niskiej temperatury.

- Musimy zacząć wcześniej i powolutku ten organizm przyzwyczajać do tego. Przyzwyczajajmy organizm do tej aktywności bardzo stopniowo - dodał.

Wirusy giną na mrozie? Lekarz zaprzecza

Poruszył również kwestię ochrony zdrowia dzieci. Jak mówił, w przypadku najmłodszych najwięcej problemów pojawia się wtedy, gdy ciepło ubrane dziecko spoci się podczas aktywności na świeżym powietrzu. - Wtedy bardzo łatwo się przeziębić, łatwo o infekcje, a mamy jeszcze do tego sezon grypowy - wskazał.

Zaprzeczył także popularnemu przekonaniu, o tym, że wirusy wywołujące infekcje giną w niskiej temperaturze.- Niestety wirusy, jako materiał genetyczny, w ogóle nie podlegają takim zmianom jak temperatura i one się świetnie czują w temperaturach ujemnych - wyjaśniał.

Jak rozpoznać objawy hipotermii?

Na koniec dr Michał Sutkowski przestrzegał przed zagrożeniem hipotermią. - Ten proces jest procesem krótkotrwałym i niebezpiecznym i do tej hipotermii jest bardzo blisko. W takich ekstremalnych temperaturach (...) jak -20, -25, do hipotermii prowadzi 15-20 minut, w zależności oczywiście od stanu zdrowia, czy ubrania - mówił.

Jak mówił, "zaczyna się ona od uczucia chłodnych rąk i nóg". - Ten chłód powoduje, że jeżeli dalej nic z tym nie zrobimy, dochodzi do drżeń mięśniowych i to jest taki moment, w którym wchodzimy w fazę przed hipotermią - powiedział. Natomiast jeżeli dalej z tym nic nie robimy, nie uciekamy do ciepłego pomieszczenia, to wtedy niestety dochodzi do sytuacji, w której zaczyna zwalniać metabolizm (...) Zwalnia nam oddech, zwalnia nam rytm serca, zwalniają nam procesy metaboliczne - kontynuował.

- To jest uczucie zdezorientowania, jakiegoś niepokoju, ale też zmęczenia, znużenia, takiej również senności, zaburzeń koncentracji, zaburzeń pamięci, zaburzeń orientacji i tak chcielibyśmy usiąść, żeby nam ten mróz dał spokój - opisywał. - I to jest bardzo niebezpieczne, to jest moment, w którym zaczynamy wpadać w hipotermię - wtrącił. Podkreślił przy tym, że jeśli w takim momencie nikt nie udzieli nam pomocy, może zakończyć się to hipotermią.

Również jeśli jesteśmy świadkami takiego zachowania innej osoby, powinniśmy natychmiast reagować. Widzisz człowieka na mrozie, który może potrzebować pomocy? Zadzwoń na 112 i powiedz, gdzie się znajduje.

Autorka/Autor: Mikołaj Stępień

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

