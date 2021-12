Mniej pieniędzy na naukę języków mniejszościowych, komisja przegłosowała poprawkę zapowiedzianą przez posła Kowalskiego

O odrzucenie poprawki poselskiej do budżetu państwa na 2022 rok, zakładającej zmniejszenie środków na naukę języków mniejszościowych i języka regionalnego w szkołach, zaapelowała strona mniejszościowa Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Jak napisał w oświadczeniu Grzegorz Kurprianowicz, współprzewodniczący komisji, strona mniejszościowa przyjęła tę propozycję "z oburzeniem i wielkim niepokojem". Wniesienie takiej poprawki zapowiadał poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski.

"Strona mniejszościowa KWRiMNiE z oburzeniem i wielkim niepokojem przyjęła poparcie przez Komisję Finansów Publicznych Sejmu RP poprawki poselskiej do projektu budżetu państwa na 2022 r., wspartej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zmierzającej do zmniejszenia o niemal 40 mln zł środków finansowych na część oświatową subwencji ogólnej, przysługującej z tytułu nauczania języków mniejszościowych i języka regionalnego w szkołach. Poprawka ta godzi w obywateli polskich należących do mniejszości białoruskiej, litewskiej, łemkowskiej, niemieckiej, ormiańskiej, słowackiej, romskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, żydowskiej i społeczności posługującej się językiem regionalnym - kaszubskim" - napisał w stanowisku Grzegorz Kuprianowicz, współprzewodniczący komisji ze strony mniejszości.