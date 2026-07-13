Polska Prokuratura nie wyklucza ponownego wniosku o ENA dla Zbigniewa Ziobry Oprac. Filip Czerwiński |

Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie o ENA dla Zbigniewa Ziobry Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Sąd Okręgowy w Warszawie w poniedziałek nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Orzeczenie to jest niezaskarżalne.

Jak przekazała rzeczniczka sądu ds. karnych Anna Ptaszek, decyzja wynikała z niewykazania, że Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub będzie podróżował na teren Unii. Analogicznie było w przypadku wniosku dotyczącego nakazu aresztowania w Wielkiej Brytanii.

- Ze stanowiska prokuratury wynika, że prokuratura wie o tym, że pan Ziobro przebywa na terenie Stanów [Zjednoczonych - red.]. Również taką informację sąd uzyskał od samego pana Ziobry za pośrednictwem jego obrońcy - powiedziała Anna Ptaszek.

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Jest odpowiedź prokuratury

Prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego Waldemara Żurka, opublikowała tego samego dnia komunikat na rządowej witrynie internetowej.

"Dzisiejsze postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o niewydaniu ENA nie podlega zaskarżeniu. Rozstrzygnięcie to nie wyklucza natomiast ponownego złożenia wniosku o wydanie ENA" - czytamy.

Jak napisała Adamiak, po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem postanowienia prokurator podejmie decyzję co do ewentualnego ponownego wystąpienia z wnioskiem o wydanie ENA.

Wyjaśniła, że ENA jest "niezbędny do zatrzymania podejrzanego w przypadku jego powrotu na terytorium Unii Europejskiej". "Taki powrót jest prawdopodobny, gdyż do tej pory podejrzany mieszkał, pracował i leczył się w krajach Unii Europejskiej, a jego deklarowanym stałym miejscem zamieszkania jest Belgia" - napisała rzeczniczka. Przypomniała, że prokurator zajął podobne stanowisko 19 czerwca tego roku w piśmie skierowanym do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Waldemar Żurek: Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie

Swój komentarz opublikował w serwisie X również sam prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. "Rozważymy ponowne złożenie wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry" - potwierdził we wpisie.

- Szanujemy decyzję sądu, ale nie zgadzamy się z taką interpretacją prawa. W dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy Brukseli. Co wtedy? Nie będziemy mieli ważnego europejskiego nakazu aresztowania, kiedy on wyląduje w strefie Schengen - zwrócił uwagę Żurek dołączonym do wpisu nagraniu.

Rozważymy ponowne złożenie wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry.



Prawo musi być skuteczne. pic.twitter.com/6KNT8ffkR6 — Waldemar Żurek (@w_zurek) July 13, 2026 Rozwiń

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry

Były szef MS ma sformułowane 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości. Jeszcze w lutym tego roku - po decyzji sądu rejonowego o zastosowaniu aresztu wobec Ziobry - za byłym ministrem wydano list gończy.

Zbigniew Ziobro przez kilka miesięcy - jeszcze przed decyzją o areszcie - przebywał na Węgrzech, gdzie dostał ochronę międzynarodową od ówczesnego rządu Viktora Orbana. 10 maja - już po przegranych przez Orbana wyborach - były szef resortu sprawiedliwości poinformował, że przebywa w USA. Oświadczył, że posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech.

2 lipca poinformowano, że Węgry cofnęły status uchodźcy Ziobrze, jego żonie Patrycji Koteckiej-Ziobro oraz Marcinowi Romanowskiemu (byłemu wiceszefowi MS, również podejrzanemu w tym śledztwie). Unieważnione zostały także ich dokumenty podróży.