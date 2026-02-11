"Mozaika środowisk" wokół Brauna. W kwestii kontaktów z Kremlem "działają z otwartą przyłbicą"

"BRAUN, GAŚNICA, CYRYLICA. JAK WALCZYĆ Z ROSYJSKIMI NARRACJAMI W POLSCE?" DEBATA W TVN24+
Europoseł Grzegorz Braun i jego środowisko są oskarżani przez swoich oponentów politycznych o prorosyjskość. Kim są ludzie, którymi otacza się lider Konfederacji Korony Polski? W jaki sposób ich działalność sprzyja władzy na Kremlu? Jak wyglądają ich relacje z Moskwą i co zyskują na powtarzaniu rosyjskich kłamstw?
O tym rozmawiali goście debaty "Braun, gaśnica, cyrylica. Jak walczyć z rosyjskimi narracjami w Polsce" w środę w TVN24+: dziennikarz śledczy Jarosław Jakimczyk, dziennikarz "Polityki" Rafał Kalukin, kierownik Zespołu Analiz Zagrożeń Zewnętrznych NASK dr Michał Marek oraz reporter TVN24 Maciej Warsiński.
Dyskusję poprowadził dziennikarz TVN24 Łukasz Jedliński.
Ludzie z otoczenia Brauna w Moskwie. Tam "nie ma przypadkowych osób"
Retoryka i działania środowiska Brauna, w tym zrywanie ukraińskich flag, powielanie kłamstw Kremla o wojnie w Ukrainie, uderzanie w relacje Kijowa z Warszawą, wywiady dla reżimowych mediów czy wyjazdy do Moskwy, szokują opinię publiczną i wzbudzają zainteresowanie mediów.
Politycy związani z tzw. frontem gaśnicowym - ocenił Warsiński - "starają się nam wszystkim wmówić, że z tą rosyjską narracją w ich otoczeniu jest jak z Yeti". - Wszyscy o tym mówią, ale nikt nie widział - dodał.
Jak przekonywał dziennikarz TVN24, "to nie są żadne tajne informacje". - To są rzeczy, które oni jawnie pokazują w swoich kanałach w internecie, czy to w blogach, wideoblogach, w swoich mediach społecznościowych - mówił.