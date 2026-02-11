Logo strona główna
Polska

"Mozaika środowisk" wokół Brauna. W kwestii kontaktów z Kremlem "działają z otwartą przyłbicą"

pap_20251208_0L0
Warsiński o relacjach otoczenia Brauna z Rosją: to nie są tajne informacje
Źródło: TVN24
Dzisiaj Grzegorz Braun, budując własny archipelag, dobiera postaci jeszcze dziwaczniejsze niż on sam - powiedział dziennikarz "Polityki" Rafał Kalukin w Debacie w TVN24+ pt. "Braun, gaśnica, cyrylica. Jak walczyć z rosyjskimi narracjami w Polsce". Zdaniem dziennikarza TVN24 Macieja Warsińskiego relacje środowiska Konfederacji Korony Polskiej z Kremlem to "nie są tajne informacje". Jak dodał dziennikarz śledczy Jarosław Jakimczak, do Moskwy "nie jeżdżą przypadkowe osoby". Doktor Michał Marek z NASK tłumaczył zaś, w jaki sposób występy polityków w rosyjskich i białoruskich mediach "uwiarygadniają" szerzoną tam propagandę.
Artykuł dostępny w subskrypcji

"BRAUN, GAŚNICA, CYRYLICA. JAK WALCZYĆ Z ROSYJSKIMI NARRACJAMI W POLSCE?" DEBATA W TVN24+

Europoseł Grzegorz Braun i jego środowisko są oskarżani przez swoich oponentów politycznych o prorosyjskość. Kim są ludzie, którymi otacza się lider Konfederacji Korony Polski? W jaki sposób ich działalność sprzyja władzy na Kremlu? Jak wyglądają ich relacje z Moskwą i co zyskują na powtarzaniu rosyjskich kłamstw?

O tym rozmawiali goście debaty "Braun, gaśnica, cyrylica. Jak walczyć z rosyjskimi narracjami w Polsce" w środę w TVN24+: dziennikarz śledczy Jarosław Jakimczyk, dziennikarz "Polityki" Rafał Kalukin, kierownik Zespołu Analiz Zagrożeń Zewnętrznych NASK dr Michał Marek oraz reporter TVN24 Maciej Warsiński.

Dyskusję poprowadził dziennikarz TVN24 Łukasz Jedliński. 

Jarosław Jakimczyk, Rafał Kalukin, dr Michał Marek, Maciej Warsiński, Łukasz Jedliński
Źródło: TVN24

Ludzie z otoczenia Brauna w Moskwie. Tam "nie ma przypadkowych osób"

Retoryka i działania środowiska Brauna, w tym zrywanie ukraińskich flag, powielanie kłamstw Kremla o wojnie w Ukrainie, uderzanie w relacje Kijowa z Warszawą, wywiady dla reżimowych mediów czy wyjazdy do Moskwy, szokują opinię publiczną i wzbudzają zainteresowanie mediów.

Politycy związani z tzw. frontem gaśnicowym - ocenił Warsiński - "starają się nam wszystkim wmówić, że z tą rosyjską narracją w ich otoczeniu jest jak z Yeti". - Wszyscy o tym mówią, ale nikt nie widział - dodał.

Jak przekonywał dziennikarz TVN24, "to nie są żadne tajne informacje". - To są rzeczy, które oni jawnie pokazują w swoich kanałach w internecie, czy to w blogach, wideoblogach, w swoich mediach społecznościowych - mówił. 

