Polska

"Mówią mi: nikt nie kocha zwierząt tak jak hodowcy zwierząt futerkowych". Skala cierpienia poraża

Norki na fermach futrzarskich
Olga Mildyn o kulisach swojego reportażu o fermach futrzarskich w Polsce
Zabijane w okrutny sposób, całe życie spędzają w klatkach. O tym, jak traktuje się i zabija zwierzęta na fermach futrzarskich w Polsce, pokazała w reportażu "Futrzany biznes. Cena luksusu" Olga Mildyn z TVN24. - Lisy zabija się prądem. W pysk i w odbyt wkłada się elektrody. Nie zawsze udaje się takiemu szarpiącemu się zwierzęciu zainstalować ten system - relacjonowała dziennikarka na antenie TVN24.

Jesienią zeszłego roku Sejm wprowadził zakaz hodowli zwierząt na futra, a na początku grudnia podpisał ją prezydent. Do końca 2033 roku przedsiębiorcy będą zobowiązani zamknąć fermy futrzarskie. A tych w naszym kraju jest ponad 300. Rocznie zabijane są na nich ponad trzy miliony zwierząt, czyli ponad osiem tysięcy każdego dnia. Polska pod tym względem jest druga na świecie - po Chinach.

Czy po zmianie prawa cokolwiek się zmieniło? I czego przedsiębiorcy nie chcą pokazać w telewizji? Jak wygląda rzeczywistość na fermach futrzarskich, pokazała Olga Mildyn w "Rozmowach o końcu świata".

"Futrzany biznes. Cena luksusu" - dostępny na TVN24+, a także w sobotę o godzinie 21 w TVN24.

Za zamkniętymi drzwiami

W rozmowie w TVN24 Olga Mildyn podkreśliła, że nakręcenie reportażu nie było łatwe, ponieważ hodowcy zwierząt futerkowych nie chcą pokazywać obrazków z ferm. Jednocześnie, jak mówiła, właściciele ferm twierdzą, że biznes futrzarski "nie jest krwawy".

- Oni mówią, że nikt nie kocha zwierząt tak jak hodowcy zwierząt futerkowych - powiedziała Mildyn. Jak mówiła, "chcieliśmy więc tą miłość do zwierząt pokazać, ale niestety nikt nas nie wpuścił".

17 min
Jesteśmy drudzy po Chinach. Co kryje ten biznes
Jesteśmy drudzy po Chinach. Co kryje ten biznes
Rozmowy o końcu świata

Rozmowy o końcu świata

- Co więcej, kiedy prosiliśmy o to, żeby nam pokazali zdjęcia swoich ferm, to okazywało się, że te zdjęcia ferm są, ale niekoniecznie to są te fermy. Niektóre zdjęcia pochodziły z Danii na przykład, z nieistniejących już miejsc - opowiadała.

Podkreśliła przy tym, jak ważna w tym kontekście jest działalność organizacji prozwierzęcych, którym udaje się wejść na fermy i zebrać materiały. - Otwarte Klatki zrobiły świetną pracę. To oni doprowadzili w ogóle do takiego polskiego myślenia, że to jest okrutne i złe i z tą branżą trzeba skończyć - powiedziała.

Liczą na zmianę prawa

Olga Mildyn mówiła też, że mimo wprowadzenia rekompensat dla przedsiębiorców za wcześniejsze zamknięcie działalności, wielu planuje działać do 2033 roku. - Mówią, że będą wykorzystywać całe to osiem lat, bo może prawo się jednak zmieni, ich zdaniem. Są takie propozycje od Konfederacji, że być może będzie jakiś nowy projekt - mówiła.

Jak podkreśliła, każdy miesiąc działalności przynosi pojedynczej fermie ogromne zyski. - Żeby wyprodukować taki płaszcz potrzebne jest powiedzmy 10 zwierząt. Za skórę jednego zwierzęcia płaci się od 15 euro do 45 mniej więcej - opowiadała.

Zaznaczyła przy tym skalę przemysłu futrzarskiego w Polsce. - Ponad trzy miliony zwierząt rok w rok ginęły na polskich fermach. A i tak jest teraz tendencja spadkowa, bo jeszcze kilka lat temu ginęło nawet osiem milionów - mówiła.

Życie w cierpieniu, śmierć w cierpieniu

Olga Mildyn opowiedziała też o standardach, w jakich trzymane i zabijane są zwierzęta. - Norki są wrzucane do mobilnych komór gazowych. Po prostu są tam gazowane - mówiła. Jak zaznaczyła, jest to śmierć "bolesna, ale szybka". - Ale nie zawsze tak jest. Otwarte Klatki pokazywały filmy, gdzie norki cierpiały przez wiele minut, a nawet wyciągnięte z takich komór gazowych ciągle się ruszały - opowiadała.

Norki na fermie futrzarskiej
Norki na fermie futrzarskiej
Źródło: Shutterstock

- Lisy natomiast zabija się prądem. W pysk i w odbyt wkłada się elektrody, zamyka się obieg - opowiadała, podkreślając, że między teorią a praktyką często jest duża różnica. - Nie zawsze udaje się takiemu szarpiącemu się zwierzęciu zainstalować ten system (...), co oczywiście potęguje cierpienie - mówiła Mildyn.

Podkreśliła przy tym dramatyczne warunki życia zwierząt na fermach. - Lisy, które rodzą się w klatkach, w tych samych klatkach umierają. Te klatki są podwieszone w powietrzu, powyżej ziemi. Zwierzęta, które normalnie pokonują ogromne areały w naturze, nigdy nie dotykają nawet ziemi - opowiadała. - Norki, które są zwierzętami wodnymi, nigdy nie mają kontaktu z wodą, nie mogą popływać - podkreślała.

Jak mówiła, życie w takich warunkach doprowadza zwierzęta do zaburzeń psychicznych - Są zwierzęta, które potrafią w kółko w klatce biegać non-stop, bo nie potrafią sobie z tą niewolą poradzić - powiedziała Mildyn.

przemysł futrzarski w Polsce

Jesteśmy drudzy po Chinach. Co kryje ten biznes

Autorka/Autor: Mikołaj Gątkiewicz

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

zwierzętaSejmReportaż
