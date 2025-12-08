Sikorski zwołał pilne spotkanie 10 państw

"Zwołałem dzisiaj pilne spotkanie w gronie ministrów spraw zagranicznych Rady Państw Morza Bałtyckiego. Temat oczywisty: bezpieczeństwo Europy i wojna w Ukrainie" - napisał w serwisie X Radosław Sikorski.
Członkami RPBM jest 10 państw oraz Komisja Europejska. Są to Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska i Szwecja.
Od lipca Polska sprawuje w Radzie prezydencję, którą zakończy w czerwcu przyszłego roku.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Autorka/Autor: mgk/adso
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Andrzej Jackowski/PAP