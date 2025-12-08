Sikorski zwołał pilne spotkanie 10 państw

Sikorski: nie istnieje już Rada NATO-Rosja Źródło: TVN24

"Zwołałem dzisiaj pilne spotkanie w gronie ministrów spraw zagranicznych Rady Państw Morza Bałtyckiego. Temat oczywisty: bezpieczeństwo Europy i wojna w Ukrainie" - napisał w serwisie X Radosław Sikorski.

Członkami RPBM jest 10 państw oraz Komisja Europejska. Są to Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska i Szwecja.

Od lipca Polska sprawuje w Radzie prezydencję, którą zakończy w czerwcu przyszłego roku.

Zwołałem dzisiaj pilne spotkanie w gronie ministrów spraw zagranicznych Rady Państw Morza Bałtyckiego - 🇮🇸🇳🇴🇸🇪🇫🇮🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇵🇱🇩🇪🇪🇺



Temat oczywisty: bezpieczeństwo Europy i wojna w Ukrainie. pic.twitter.com/JbkkvfDCKE — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 8, 2025 Rozwiń Źródło: X/Radosław Sikorski