Morawiecki o "piętnie komunistycznych sędziów" i wyroku TSUE. Komentarz Gersdorf

Morawiecki odniósł się w wywiadzie w "Die Welt" także do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w listopadzie 2019 roku orzekł, że polski Sąd Najwyższy ma zbadać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej, by ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Zdaniem TSUE gdyby Sąd Najwyższy uznał, że Izbie Dyscyplinarnej brak niezależności i bezstronności, mógłby - zgodnie z wyrokiem trybunału - przestać stosować przepisy, na mocy których to właśnie do Izby Dyscyplinarnej SN należy rozpoznawanie sporów dotyczących przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku.