Refleksja premiera "w dramatycznej sprzeczności" z wersją PiS

- Muszę przyznać, że już trochę nie nadążam za Prawem i Sprawiedliwością. Kiedy w Parlamencie Europejskim odbywa się debata na temat Polski, to to jest donoszenie na Polskę. Ale kiedy premier Morawiecki donosi na Polskę, na to, że jego zdaniem coś bardzo źle działa w polskim sądownictwie, na łamach niemieckiej gazety, to już jest w porządku? Dla mnie to jest niezrozumiałe - mówił.