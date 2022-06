Nowa Krajowa Rada Sądownictwa odpowiada na słowa premiera Morawieckiego

czytaj dalej

W piątek 88-letni mężczyzna odebrał ze szpitala telefon z wiadomością, że jego żona zmarła. Gdy dzieci mężczyzny przyjechały na miejsce, okazało się, że kobieta żyje. Chwilę wcześniej zaczęli już przygotowania do pogrzebu. - Nadal jesteśmy w szoku. Do tego na miejscu nie było nikogo kompetentnego, z kim można było porozmawiać na ten temat - mówi mężczyzna, który sprawę zgłosił nam na Kontakt 24. Dyrektor szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim przeprasza i zapowiada wyciągnięcie konsekwencji. - Doszło do złamania procedur - podkreśla.