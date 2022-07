Ciężarówka wjechała w busa stojącego przed pasami, a ten uderzył w przechodzącą kobietę

czytaj dalej

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na jednym z poznańskich osiedli. Dwoje dzieci, siedmio- i dziewięcioletnie, stanęło na parapecie po wewnętrznej stronie otwartego okna na ósmym piętrze. Rodziców w tym czasie nie było w mieszkaniu. Policjantom udało się nakłonić chłopca i dziewczynkę do wejścia do środka i zamknięcia okna. - Prawo dopuszcza pozostawienie dziecka w domu po ukończeniu siódmego roku życia. Ale w takich sytuacjach kierujmy się naszą odpowiedzialnością rodzica - apeluje młodszy aspirant Marta Mróz z poznańskiej policji.