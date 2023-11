Wielichowska: prawa strona sali była ponura, momentami wystraszona

Monika Wielichowska, wicemarszałkini Sejmu z Koalicji Obywatelskiej, gościła w piątek w "Jeden na jeden" w TVN24. Na początku rozmowy powiedziała, że w odróżnieniu od Elżbiety Witek , która chciała, by mówić o niej "pani marszałek", czy "pani wicemarszałek", nie przeszkadza jej forma "wicemarszałkini". - Obie formy są poprawne, na żadną się nie obrażam. Nie powinno to irytować - dodała.

Wielichowska: prawa strona sali była ponura, momentami przestraszona

Wielichowska mówiła między innymi o dwóch dniach pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji. - Tamta (prawa - red.) strona sali była ponura, momentami przestraszona i ten strach próbowała przykryć jakąś agresją. To chyba tak będzie wyglądać przez najbliższy czas - powiedziała.

Komentując emocjonalne wystąpienie ministra sprawiedliwości, stwierdziła, że "Zbigniew Ziobro będzie jedną z pierwszych osób, która będzie skutecznie rozliczana". - Musimy tylko poczekać aż się uformuje nowy rząd, a ministrowie wejdą do ministerstw. Musimy tę pracę zacząć od audytów - podkreśliła.

- Wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość nie było przygotowane do zderzenia z rzeczywistością, na to, że przegrywają nagle głosowania, a wygrywa je koalicja, która już się przecież na naszych oczach utworzyła - dodała.

Wielichowska: Duda nie wyszedł z partyjnych butów. A szkoda

Wielichowska powiedziała też, że "prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję nie do spełnienia" i ten nie będzie w stanie stworzyć swojego rządu. - Rząd utworzy się z demokratycznej opozycji. Jesteśmy gotowi do przejęcia odpowiedzialności i do rządzenia - zadeklarowała.