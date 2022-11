Wojewoda kwestionuje wybór dyrektorki Teatru Dramatycznego. Monika Strzępka: to jest próba jakiejś cenzury

Nie spodziewałam się tego, bo taka sytuacja w ogóle chyba jeszcze się dotąd nie wydarzyła (...) w publicznych instytucjach kultury - mówiła w "Kropce nad i" reżyserka teatralna Monika Strzępka. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł unieważnił jej wybór na dyrektorkę Teatru Dramatycznego. Zdaniem artystki to "to jest próba jakiejś cenzury".

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł kwestionuje wybór reżyserki teatralnej Moniki Strzępki na stanowisko dyrektorki Teatru Dramatycznego. i "stwierdził nieważność" zarządzenia w sprawie jej powołania. Jego zdaniem Strzępka zamierza zmienić teatr w "feministyczną instytucję kultury" i promować repertuar "o konotacjach ideologii lewicowej". Władze stolicy odpowiadają, że "to próba cenzury" i zapowiadają, że decyzję wojewody zaskarżą w sądzie.

Strzępka: po raz pierwszy jestem w takiej sytuacji

Działania wojewody Strzępka komentowała w "Kropce nad i" w TVN24. - Nie spodziewałam się tego, dlatego że taka sytuacja w ogóle chyba jeszcze się nie wydarzyła dotąd (...) w publicznych instytucjach kultury - powiedziała.

- Wielokrotne jako reżyserka byłam świadkinią takich sytuacji, że jestem tydzień przed premierą i odwołują dyrektora. Ale to zawsze robił organizator - wspominała. - Natomiast po raz pierwszy jestem w sytuacji, że organizator nie odwołuje, natomiast nieorganizator zawiesza - dodała artystka.

Reżyserka o piśmie Radziwiłła: to jest próba jakiejś cenzury

Strzępka oceniła też, że uzasadnienie rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody "ma wiele takich wątków, które wskazują, że to jest po prostu tekst jakiejś odezwy politycznej do wyborców". - To jest próba jakiejś cenzury, to jest jakaś bzdura - mówiła.

- My jesteśmy dwudziestą czwartą instytucją kultury, którą PiS próbuje wykończyć. Na szczęście w Teatrze Dramatycznym nie mogą zainstalować swojego człowieka, tak jak to robią w innych prowadzonych przez siebie instytucjach, gdzie po prostu te instytucje są niszczone przez prowadzących je bardzo niekompetentnych ludzi - kontynuowała.

Strzępka o piśmie Radziwiłła: ma wiele wątków, które wskazują, że to tekst jakiejś odezwy politycznej do wyborców TVN24

Gościni TVN24 podkreślała, że jej "zadanie jako artystki to jest rozmowa z publicznością, z tymi, którzy chcą ze mną rozmawiać". - Naprawdę nikt pana wojewody do tego akurat teatru nie zaprasza, jeżeli nie chce. Ma cały szereg świątyń, innych teatrów, które proponują repertuar taki, jak by sobie życzył pan wojewoda - stwierdziła.

Na pytanie, jakie będą jej dalsze losy i co zrobi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który wydał zarządzenie o powołaniu, Strzępka odparła: - Myślę, że oczywiście się odwoła od tej decyzji (wojewody - red.) i taki jest plan, a co się wydarzy? Mogę tylko powiedzieć, że liczę i wierzę bardzo w to, że w Polsce sądy są wciąż niezawisłe.

- Ta sytuacja pokazuje, jak bardzo to jest ważne, żeby sądy były niezależne i niezawisłe - dodała.

Autor:akr/kg, adso

Źródło: TVN24