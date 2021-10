Monika Pawłowska zrezygnowała z członkostwa w Porozumieniu

Monika Pawłowska "za" przedłużeniem stanu wyjątkowego

Koło Porozumienia w Sejmie będzie liczyło pięciu posłów

Pawłowska weszła do Sejmu z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej z rekomendacji Wiosny Roberta Biedronia. Po wyborach dołączyła do klubu Lewicy. W marcu poinformowała, że dołącza do Porozumienia Jarosława Gowina, ale nie dołączyła do klubu PiS, pozostając posłanką niezrzeszoną.