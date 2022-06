Cały klub PiS głosował przeciwko projektowi w sprawie aborcji. Wyłamała się Monika Pawłowska

Sejm odrzucił w czwartek przed południem obywatelski projekt ustawy liberalizującej przepisy aborcyjne, który przewidywał między innymi prawo do przerwania ciąży do 12. tygodnia. Za odrzuceniem projektu głosowało 265 posłów, 175 było przeciwko, a czterech wstrzymało się od głosu.

Monika Pawłowska - kim jest?

Monika Pawłowska weszła do Sejmu z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej z rekomendacji Wiosny Roberta Biedronia. Po wyborach dołączyła do klubu Lewicy. W marcu 2021 roku poinformowała, że dołącza do Porozumienia Jarosława Gowina, ale nie dołączyła do klubu PiS, pozostając posłanką niezrzeszoną.