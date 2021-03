"Trochę się dziwię liderom Porozumienia". Terlecki o "kłopotliwym transferze"

Jak słyszę, to nie jest przejście do Zjednoczonej Prawicy, do klubu parlamentarnego, tylko jakby dołączenie w jakimś sensie do grupy Porozumienia - mówił w Polskim Radiu szef klubu PiS Ryszard Terlecki, komentując przejście wiceszefowej klubu Lewicy Moniki Pawłowskiej do partii Jarosława Gowina. - To jest troszkę kłopotliwy transfer - dodał.