Monika Olejnik wygrała proces z telewizją państwową

Jakby na to nie patrzeć, mamy krew na rękach, bo finansujemy wojnę - powiedział Arnold Schwarzenegger, który zabrał głos na zorganizowanym z jego inicjatywy szczycie na temat ochrony klimatu Austrian World Summit. Jak mówił, "wojna napastnicza Rosji to kolejny powód, by jak najszybciej zrezygnować z paliw kopalnych".