Monika Laskowska, znana z OnlyFans, została Ambasadorką Pamięci Powstania Warszawskiego. Ministerstwo kultury reaguje
W ramach obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Stowarzyszenie Warszawa'44 prowadziło kampanię upamiętniającą powstańczy zryw. W jej ramach publikowali zdjęcia znanych przedstawicieli świata kultury i sportu - nazwanych Ambasadorami Pamięci Powstania Warszawskiego - w okolicznościowych koszulkach z kotwicą Polski Walczącej i wizerunkiem Małego Powstańca. Stowarzyszenie deklarowało, że patronami akcji zostały na przykład Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Wśród ambasadorów pamięci znalazła się między innymi Monika Laskowska (ps. MonaLisa), znana z treści publikowanych na przeznaczonej dla dorosłych platformie OnlyFans. Większość użytkowników udostępnia tam materiały erotyczne. Udział Laskowskiej - uczestniczącej też we freak-fightach - w akcji upamiętniającej Powstanie Warszawskie wywołał dyskusję w internecie.
Organizatorzy kampanii już usunęli jej zdjęcie ze swojego profilu na Instagramie. W czwartek nadal można je było jednak zobaczyć na stronie internetowej stowarzyszenia.
Gwiazda OnlyFans ambasadorką pamięci. Mamy stanowisko resortu kultury
Rzecznik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Jędrzejowski przekazał w czwartek redakcji tvn24.pl, że projekt Stowarzyszenia Warszawa'44 na obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego został objęty honorowym patronatem resortu, jednak "nie jest finansowany ani wspierany organizacyjnie przez ministerstwo".
Rzecznik zaznaczył, że lista ambasadorów akcji nie była konsultowana z ministerstwem. "Jako jeden z elementów obchodów organizatorzy podali 'pozyskanie osób ze świata kultury i sportu, znanych postaci jako Ambasadorów Pamięci Powstania Warszawskiego'. Każdy ma prawo czcić pamięć o Powstaniu Warszawskim i Powstańcach. Ambasadorzy Pamięci Powstania Warszawskiego powinni być dobierani bardzo starannie" - czytamy w przesłanej nam wiadomości.