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Monika Laskowska, znana z OnlyFans, została Ambasadorką Pamięci Powstania Warszawskiego. Ministerstwo i organizator odpowiadają

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Monika Laskowska
Godzina "W" w 82. rocznicę Powstania Warszawskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Pawel Wodzynski/East News, warszawa44.pl/
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Monika Laskowska, znana z platformy dla dorosłych OnlyFans i freak-fightów, została ambasadorką pamięci w kampanii upamiętniającej 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. O komentarz zwróciliśmy się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które objęło akcję patronatem, a także do organizatorów kampanii - stowarzyszenia Warszawa'44. Mamy odpowiedzi.

W ramach obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Stowarzyszenie Warszawa'44 prowadziło kampanię upamiętniającą powstańczy zryw. W jej ramach publikowali zdjęcia znanych przedstawicieli świata kultury i sportu - nazwanych Ambasadorami Pamięci Powstania Warszawskiego - w okolicznościowych koszulkach z kotwicą Polski Walczącej i wizerunkiem Małego Powstańca. Stowarzyszenie deklarowało, że patronami akcji zostały na przykład Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Wśród ambasadorów pamięci znalazła się między innymi Monika Laskowska (ps. MonaLisa), znana z treści publikowanych na przeznaczonej dla dorosłych platformie OnlyFans. Większość użytkowników udostępnia tam materiały erotyczne. Udział Laskowskiej - uczestniczącej też we freak-fightach - w akcji upamiętniającej Powstanie Warszawskie wywołał dyskusję w internecie.

Organizatorzy kampanii już usunęli jej zdjęcie ze swojego profilu na Instagramie. W czwartek rano nadal można je było jednak zobaczyć na stronie internetowej stowarzyszenia. Później zniknęło również stamtąd.

Zdjęcia Ambasadorów Pamięci Powstania Warszawskiego opublikowane w ramach akcji Stowarzyszenia Warszawa'44
Zdjęcia Ambasadorów Pamięci Powstania Warszawskiego opublikowane w ramach akcji Stowarzyszenia Warszawa'44
Źródło zdjęcia: warszawa44.pl

Gwiazda OnlyFans ambasadorką pamięci. Mamy stanowisko resortu kultury

Rzecznik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Jędrzejowski przekazał w czwartek redakcji tvn24.pl, że projekt Stowarzyszenia Warszawa'44 na obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego został objęty honorowym patronatem resortu, jednak "nie jest finansowany ani wspierany organizacyjnie przez ministerstwo".

Rzecznik zaznaczył, że lista ambasadorów akcji nie była konsultowana z ministerstwem. "Jako jeden z elementów obchodów organizatorzy podali 'pozyskanie osób ze świata kultury i sportu, znanych postaci jako Ambasadorów Pamięci Powstania Warszawskiego'. Każdy ma prawo czcić pamięć o Powstaniu Warszawskim i Powstańcach. Ambasadorzy Pamięci Powstania Warszawskiego powinni być dobierani bardzo starannie" - czytamy w przesłanej nam wiadomości.

Burza wokół akcji upamiętniającej powstanie. Odpowiedź organizatorów

O komentarz zwróciliśmy się również do stowarzyszenia Warszawa'44. Zapytaliśmy między innymi, dlaczego z mediów społecznościowych oraz strony organizacji zniknęły zdjęcia Laskowskiej. Prezes zarządu organizacji Dariusz Michalak odpowiedział redakcji tvn24.pl, że decyzja o usunięciu posta "nie była związana z oceną osoby pani Moniki ani z przyznaniem racji pojawiającym się zarzutom".

"Po pojawieniu się kontrowersyjnych komentarzy pod publikacją zdecydowaliśmy się usunąć post, aby nie eskalować medialnej burzy. Upamiętnienie Powstania Warszawskiego ma dla nas wymiar szczególny i nie jest przestrzenią do budowania jakichkolwiek kontrowersji czy sporów" - napisał Michalak w przesłanej nam wiadomości.

Podkreślił, że Monika Laskowska została poinformowana o decyzji stowarzyszenia, a - jak przekazał - w rozmowie z organizacją oświadczyła również, że zamierza wydać w tej "stosowne oświadczenie", ponieważ uważa, iż "zarzuty formułowane w komentarzach internautów oraz pojawiające się w części przekazów medialnych są całkowicie bezpodstawne".

"Z naszej strony chcemy przede wszystkim zachować szacunek dla pamięci Powstańców Warszawskich i rodzin osób, które uczestniczyły w tych tragicznych wydarzeniach. To właśnie pamięć i oddanie hołdu powinny pozostać najważniejszym przesłaniem całej inicjatywy" - zaznaczył prezes stowarzyszenia.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
HistoriaMinisterstwo KulturyMedia społecznościowe
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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