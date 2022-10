Monika Białkowska laureatką nagrody "Ślad" imienia biskupa Jana Chrapka

Białkowska odbierając statuetkę autorstwa profesora Gustawa Zemły powiedziała, że w pracy dziennikarskiej przyświecają jej słowa włoskiej dziennikarki Oriany Fallaci, zapisane na stworzonej przez nią tak zwanej karcie dziennikarzy - "Bądź odważny, zwłaszcza moralnie i fizycznie. Bądź gotowy zaryzykować swoje życie, swój spokój, swoją reputację i swoje pieniądze, żeby powiedzieć to, co czujesz i w co wierzysz". - To jest jakiś ideał dziennikarski, do którego dążę - wyznała Białkowska.