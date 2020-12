Koniec operacji "Zumbach". Polscy żołnierze wrócili do kraju

Żołnierze, którzy robili testy na obecność koronawirusa wśród kierowców ciężarówek podczas akcji na autostradzie M20 na dojeździe do granicy brytyjsko-francuskiej, wrócili wieczorem do kraju - przekazało w niedzielę Ministerstwo Obrony Narodowej.

"Wieczorem do Polski wrócili żołnierze, którzy na autostradzie M20 na dojeździe do granicy brytyjsko-francuskiej przeprowadzali testy na obecność koronawirusa wśród kierowców ciężarówek. Polscy żołnierze rozdawali też posiłki i napoje" - czytamy we wpisie resortu na Twitterze.