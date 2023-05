Komunikat MON w sprawie rakiety pod Bydgoszczą. Maksymilian Dura: ministerstwo próbuje się wybielić

Maksymilian Dura, komandor rezerwy Marynarki Wojennej, a obecnie ekspert portalu "Defence24", komentował komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej na temat wniosków raportu o szczątkach rakiety odkrytych pod Bydgoszczą. - Dochodzi do zaognienia sytuacji, ponieważ nie powinno się w ten sposób rozwiązywać problemu z generałami i to jeszcze na tak wysokim szczeblu - mówił ekspert.

Wnioski raportu przekazanego prezydentowi i premierowi wyraźnie wskazują na zaniedbania Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i są zbieżne z wynikami przekazanej niedawno MON kontroli NIK - przekazano w piątkowym komunikacie resortu obrony narodowej.

- To jest pisemny zapis tego, co minister obrony narodowej przekazał wczoraj i jest to sprawozdanie oceniające sytuację z jednej strony konfliktu - powiedział w programie "Dzień po dniu" w TVN24 Maksymilian Dura, komandor rezerwy Marynarki Wojennej, a obecnie ekspert portalu "Defence24". - Są tutaj wyraźnie dwie strony konfliktu: strona rządowa i strona wojskowa - dodał.

- Dla oceny tej sytuacji powinna teraz być druga strona, czyli nie raport Ministerstwa Obrony Narodowej, ale raport komisji, która oceniłaby, jak wojskowi rzeczywiście działali, czy przekazywali tę informację - podkreślił.

Dura: nie powinno się w ten sposób rozwiązywać problemu z generałami

- Dochodzi do zaognienia sytuacji, ponieważ nie powinno się w ten sposób rozwiązywać problemu z generałami i to jeszcze na tak wysokim szczeblu - mówił.

- Jest to trzeci generał w Siłach Zbrojnych. Na jego poziomie jest dowódca generalny i troszkę wyżej jest szef Sztabu Generalnego - wyjaśnił Maksymilian Dura.

- Jestem zdziwiony, że taka sytuacja w ogóle ma miejsce i to wszystko się odbywa w świetle fleszy. Z drugiej strony należy pamiętać, że Ministerstwo Obrony Narodowej w jakiś sposób też jest winne tej sytuacji, ponieważ to minister obrony narodowej deklaruje kandydata na stanowisko dowódcy operacyjnego Sił Zbrojnych i nadzoruje jego działalność - ocenił.

Dura: MON próbuje się wybielić

- Samo to, że to wszystko się odbywa w świetle fleszy, że to wszystko nie jest wyjaśniane, bardzo źle świadczy o sytuacji w resorcie (obrony) - ocenił ekspert portalu "Defence24".

Maksymilian Dura stwierdził, że w związku z tą sprawą "Ministerstwo Obrony Narodowej próbuje się wybielić z całej sytuacji". - Czy to jest raport, który wystarcza? Moim zdaniem nie. Trzeba teraz zrobić coś, co pozwoli odpowiedzieć drugiej stronie i myślę, że do tego, wcześniej czy później, dojdzie - dodał.

Komandor rezerwy Marynarki Wojennej podkreślił, że "jest niemożliwe, aby dowódca operacyjny nie przekazał informacji o użyciu samolotów bojowych do poszukiwania i zwalczania jakiegoś obiektu na terytorium Polski". - Jest to niemożliwe. Jeśli tak się stało, to bardzo źle świadczy o dowódcy operacyjnym, natomiast z logicznego punktu widzenia jest to trudne do pojęcia i wymaga wyjaśnienia - stwierdził.

