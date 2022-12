Nawet 200 tysięcy osób chce powołać MON na ćwiczenia

Ministerstwo Obrony Narodowej przewiduje powołanie na ćwiczenia w 2023 roku do 200 tysięcy osób, w tym także te, "które nie odbywały dotychczas czynnej służby wojskowej oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy (osoby po kwalifikacji wojskowej)" - zapisano w projekcie rozporządzenia. Resort chce także przyjąć ponad 17 tysięcy osób do służby zawodowej w armii.

Projekt rozporządzenia w tej sprawie został opublikowany w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów w poniedziałek. Ma być przyjęty do końca tego roku.

Jak czytamy w informacji dotyczącej projektu, w 2023 roku przewiduje się odbywanie i powołanie do czynnej służby wojskowej pełnionej w ramach zawodowej służby wojskowej do 17 128 osób, które mogą być przyjęte do czynnej służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego, w tym w trakcie kształcenia.

MON zapowiada powołania na ćwiczenia wojskowe

Ponadto, w projekcie przewidziano powołanie maksymalnie 200 tysięcy osób na ćwiczenia. Z tej liczby limit 38 tysięcy dotyczy żołnierzy rezerwy oraz osób, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej (to jest odbyli służbę lub szkolenie wojskowe), a limit 28 580 osób w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, w tym w trakcie kształcenia.

Ten ostatni limit dotyczy także, jak czytamy, osób "które nie odbywały dotychczas czynnej służby wojskowej oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy (osoby po kwalifikacji wojskowej)". Jak wskazano, chodzi tu o ochotników niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat, a także osoby, które spełniły obowiązek służby wojskowej w innym kraju oraz osoby, które stale zamieszkując za granicą wróciły do kraju i meldują się na pobyt stały.

Polscy żołnierze Shutterstock

Ponadto, na ćwiczenia może zostać powołanych do 10 tysięcy "żołnierzy rezerwy pełniących służbę, na podstawie powołania na czas nieokreślony, raz na kwartał jednorazowo przez co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo przez 14 dni, jak również w inne dni, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, po uzgodnieniu z żołnierzem AR [aktywnej rezerwy - przyp. red.] lub na jego wniosek oraz w dni, w których został wezwany do natychmiastowego stawiennictwa".

800 osób to limit przeznaczony na realizację programu "Legia Akademicka", przeznaczonego dla studentów, zainteresowanych odbyciem szkolenia wojskowego. 200 osób to z kolei limit przeznaczony na szkolenia w ramach kursów podoficerów i oficerów rezerwy, którzy zajmują lub są przewidziani do wyznaczenia na stanowiska w strukturach wojennych, na których są wymagane kwalifikacje wyższe niż posiadają obecnie, a także "osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy".

"Zapisane w projekcie rozporządzenia wielkości limitów osobowych uwzględniają liczbę osób, które w 2023 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej. Jednocześnie przedmiotowe wartości stanowią górny, nieprzekraczalny limit i nie oznaczają bezwzględnej realizacji przedłożonych propozycji" - dodano w komunikacie.

"Szanuj flagę jak Wojsko Polskie" Ministerstwo Obrony Narodowej

Zasady służby wojskowej w Polsce

Obecnie zasady odbywania służby wojskowej reguluje uchwalona w marcu ustawa o obronie Ojczyzny. Zgodnie z ustawą służba wojskowa dzieli się na: czynną służbę wojskową i służbę w rezerwie. Czynna służba polega na pełnieniu zasadniczej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej, służby w aktywnej rezerwie w dniach tej służby oraz odbywaniu ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy, zawodowej służby wojskowej, służby w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Zasadnicza służba wojskowa polega na pełnieniu dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Służba w rezerwie - jak zapisano - ma na celu zapewnienie uzupełnieniowych potrzeb Sił Zbrojnych i dzieli się na aktywną rezerwę i pasywną rezerwę.

Polscy żołnierze Shutterstock

Rezerwę pasywną stanowią wszystkie osoby, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej oraz nie podlegają militaryzacji, do 55. roku życia, a w przypadku osób posiadających stopień oficerski lub podoficerski - do 63. roku życia. Ustawa przewiduje, że rezerwiści pasywni mogą być powoływani na ćwiczenia wojskowe jednodniowe; krótkotrwałe - do 30 dni bez przerwy; długotrwałe - do 90 dni bez przerwy oraz rotacyjne, łącznie do 30 dni, odbywane z przerwami w ciągu danego roku kalendarzowego.

Ćwiczenia mogą polegać między innymi na zwalczaniu skutków katastrof żywiołowych czy akcjach poszukiwawczych.

Rezerwę aktywną natomiast stanowią te osoby, które zgłosiły chęć pełnienia służby w aktywnej rezerwie, złożyły przysięgę wojskową i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej, także do 55. lub 63. roku życia. Powołani są oni na czas nieokreślony. Rezerwiści zobowiązani są do pełnienia służby raz na kwartał przez co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo przez co najmniej 14 dni raz na 3 lata.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:KS//now

Źródło: PAP