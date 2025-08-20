Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

MON: mamy do czynienia z rosyjskim dronem. "Prowokacja"

Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON: to był rosyjski dron
Źródło: TVN24
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w środę, że obiekt, który spadł w Osinach w powiecie łukowskim, to rosyjski dron. Podkreślił, że to kolejna rosyjska prowokacja, która ma miejsce w "szczególnym momencie".

W nocy z wtorku na środę w Osinach (pow. łukowski, woj. lubelskie) w polu kukurydzy spadł obiekt. Mieszkańcy mówią, że słyszeli eksplozję. Nikomu nic się nie stało.

MON: to rosyjski dron

Co spadło w Osinach? W trakcie popołudniowej konferencji szef MON i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że to rosyjski dron wojskowy. Jak zaznaczył, badane były trzy wersje: drona, która wlatuje; drona, który jest dronem sabotażowym oraz drona, który może być dronem przemytniczym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Prokuratura o wybuchu. Nowe informacje

Prokuratura o wybuchu. Nowe informacje

Lublin
Byli świadkami eksplozji. Nie wiedzieli, co się dzieje

Byli świadkami eksplozji. Nie wiedzieli, co się dzieje

- Mamy do czynienia z prowokacją Federacji Rosyjskiej, z rosyjskim dronem. Mamy do czynienia w szczególnym momencie, kiedy trwają dyskusje o pokoju, kiedy jest nadzieja na to, że ta wojna (...) ma szansę się zakończyć. Rosja po raz kolejny prowokuje - powiedział Kosiniak-Kamysz w trakcie konferencji prasowej w Warszawie. 

Szef MON zwrócił uwagę, że pierwszy raz dochodzi do takiej sytuacji z użyciem drona, choć naruszenia przestrzeni powietrznej wcześniej już miały miejsce na polskim terytorium. - Pokazuje to, że strategia Rosji w momencie kluczowym, w momencie, kiedy jest dyskusja o pokoju, w momencie, kiedy prezydent USA Donald Trump czyni wszystko, żeby do tego pokoju doprowadzić, a jest otwartość Ukrainy, żeby ten pokój zawrzeć, strategia prowokacyjna i wojna hybrydowa trwa - ocenił Kosiniak-Kamysz.

Władysław Kosiniak-Kamysz
Władysław Kosiniak-Kamysz
Źródło: Paweł Supernak/PAP

Szef MON: trwają odprawy służb

Minister poinformował, że odbył odprawę z najważniejszymi dowódcami. - Rozmawialiśmy ze wszystkimi służbami. Takie odprawy trwają w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w Ministerstwie Obrony Narodowej. Jest współdziałanie wszystkich służb państwa ABW, SKW, Żandarmerii Wojskowej, policji, która pierwsza podjęła interwencję. Wszystkich naszych sojuszników, którzy też są na bieżąco informowani - wymienił.

Zapewnił, że MON jest też w kontakcie z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomirem Cenckiewiczem, a także z premierem i MSZ. Dodał, że wicepremier Radosław Sikorski podejmie odpowiednie kroki dyplomatyczne.

Wicepremier zlecił także dowódcy operacyjnemu przygotowanie raportu w sprawie zdarzenia. 

Systemy radiolokacyjne nie wykryły obiektu

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że systemy radiolokacyjne nie wykryły naruszenia przestrzeni powietrznej. Jak mówił, w przeszukiwaniu terenu wokół "lokalizacji szczątków zniszczonego statku bezzałogowego" za pomocą śmigłowca czy dronów zaangażowani są m.in. dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Dodał, że w akcję zaangażowany jest też przedstawiciel Sztabu Generalnego WP i "Dowódca Generalny, który desygnuje wszystkie siły i środki".

W konferencji prasowej uczestniczył również gen. Dywizji Wojska Polskiego Dariusz Malinowski. Jak poinformował, ze wstępnej oceny wynika, że obiekt, który wybuchł to tzw. wabik. O tym, czym jest ten rodzaj drona wojskowego, piszemy w tvn24.pl.

Malinowski był pytany również, czy jest już pewne, że dron został wystrzelony przez stronę rosyjską. - Musielibyśmy zdecydowanie zapytać tych, którzy go odpalali, ale nie mamy takiej 100-procentowej możliwości określenia. Znamy miejsca, w których te typy dronów są odpalane i są to miejsca na terytorium Rosji - odpowiedział. 

 - Na pewno wiemy, że jest to silnik dostępny na wszystkich rynkach, Made in China. Na pewno wiemy, że znajdowały się na pokładzie pewne systemy, które też są dostępne. I na pewno też wiemy, że ten ładunek, który był na pokładzie, nie był dużym ładunkiem. To nie była na pewno głowica bojowa - zaznaczył. 

- Jedno jest pewne, Rosja się do tego nigdy nie przyzna, tak jak się nie przyznała do żadnych z ośmiu zdarzeń w Mołdawii, trzech zdarzeń w Rumunii, trzech zdarzeń na Litwie, dwóch zdarzeń na Łotwie, jednego zdarzenia w Bułgarii z dronami, już nie mówię o samolotach, o rakietach, nie przyzna się do tego Federacja Rosyjska - zauważył Kosiniak-Kamysz. 

Szef MON: Jedno jest pewne, Rosja się do tego nigdy nie przyzna
Źródło: TVN24

Apel ministra

Kosiniak-Kamysz zaapelował też o korzystanie ze zweryfikowanych, prawdziwych źródeł informacji, na przykład - jak dodał - pochodzących z MON.

- Posługiwanie się prawdziwymi informacjami, nie fake newsami, jest ważne z uwagi na odporność społeczną. Ta prowokacja ma na celu również zasianie niepewności i dezinformację, dlatego tym bardziej warto wsłuchać się w komunikaty, które są potwierdzone i są związane z rzeczywistością, a nie z inspiracją, prowokacją czy dezinformacją - podkreślił. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Osiny

TVN24 HD
WYDANIE SPECJALNE

Osiny
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/lulu

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Ministerstwo Obrony NarodowejWładysław Kosiniak-Kamysz
Czytaj także:
Miejsc wybuchu w Przewodowie (woj. lubelskie)
Te obiekty naruszyły naszą przestrzeń. "Rakiety wlatywały i wylatywały"
Polska
Mariusz Błaszczak
"Miałby pan trochę wstydu". Przepychanka po eksplozji w Osinach
Polska
paczka, przesyłka
Zawieszają przesyłki do USA
BIZNES
Miał 0,3 promila alkoholu w organizmie
Straciła prawo jazdy i znów po alkoholu prowadziła auto, wiozła dwoje dzieci
Lublin
Wiertnica uszkodziła gazociąg w Tylmanowej
Przewiercony gazociąg, ewakuowani mieszkańcy
Kraków
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria apelują o gościnność dla studentów z Turcji
"Ważny i poruszający apel" burmistrza do mieszkańców. W sprawie studentów z Turcji
WARSZAWA
Benjamin Netanjahu
Netanjahu do Marcona: czas "zastąpić słabość działaniem". Pałac Elizejski odpowiada
Świat
Burza nad Genuą
Załamanie pogody od Mediolanu po Sycylię
METEO
Wywrócił się w pobliżu przystanku autobusowego
Ledwo minął ciągnik, przewrócił się obok przystanku
Lublin
Prace rozbiórkowe spalonej hali
Znaleźli ciało zaginionego strażaka
Trójmiasto
imageTitle
Majchrzak o kulisach zawieszenia. "Jakość życia była fatalna"
EUROSPORT
Intensywne opady deszczu, ulewy
Uwaga na burze i ulewy. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia
METEO
Ramówka TVN - jesień 2025. Dziennikarze Faktów: Arleta Zalewska, Piotr Kraśko, Anita Werner, Grzegorz Kajdanowicz i Magda Łucyan
Gwiazdy na prezentacji ramówki TVN. Kto pojawił się na czerwonym dywanie w Sopocie?
Kultura i styl
Wolne sondy
"Cieszę się, że mam po babci". Jak mieszkają młodzi Polacy?
Polska
Pompeje. Ruiny starożytnego miasta
Wziął dla syna kilka kamieni. Grozi mu więzienie i duża kara
BIZNES
Joanna Kuciel-Frydryszak
Jest ugoda w sprawie "Chłopek". "Ulga, że zamknęliśmy tę sprawę"
Natalia Szostak
20241118-herbera-01
Czym jest wabik? To on spadł pod Osinami
Polska
Marcel znalazł w Wiśle fragment czaszki prażubra
Uczeń podstawówki znalazł w Wiśle fragment czaszki prażubra
WARSZAWA
Ruszył proces w sprawie znęcania się nad 5-latką
Matka i ojczym przed sądem po koszmarze pięciolatki
Poznań
Jacek Siewiera
Jak powinna zareagować Polska? Siewiera tłumaczy
Polska
Radosław Sikorski
Sikorski zabrał głos. Taka będzie reakcja MSZ
Polska
Szczepienie grypa covid strzykawka
Nowe refundowane szczepienia w aptekach. Jest termin
Anna Bielecka
Ulewy w Indiach
Ulewy paraliżują finansową stolicę Indii
METEO
Ściął sygnalizator, uderzył w latarnię
Wjechał pod prąd, ściął sygnalizator i uderzył w latarnię. Nagranie
Lublin
shutterstock_1380806048
Pierwszy taki pacjent w historii. 77-latek po przeszczepie płuc
Zdrowie
imageTitle
Hit w Krakowie. Były piłkarz Chelsea zagra w I lidze
EUROSPORT
noworodek szpital
Przydacz: jesteśmy najmniej dzietnym społeczeństwem w UE. Sprawdzamy
Zuzanna Karczewska
imageTitle
Wielki finał Red Bull Drift Masters w Warszawie. Transmisja w Eurosporcie 1 i HBO Max
EUROSPORT
zmeczenie praca biuro shutterstock_1575539137
Masz niedobór tej witaminy? Możesz dostać zwolnienie od lekarza
Zdrowie
Ramówka TVN - jesień 2025. Prezenterzy Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski z "Dzień Dobry TVN"
Witają widzów już od 20 lat. Wyjątkowa odsłona "Dzień dobry TVN"
Kultura i styl

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica