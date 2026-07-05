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KAWA NA ŁAWĘ

"Moment grozy" Karola Nawrockiego z kampanii prezydenckiej. "Baśnie z mchu i paproci"

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Karol Nawrocki
Olko o "momencie grozy" prezydenta: historia wymknęła wam się spod kontroli
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
W tej historii usłyszeliśmy, że był zamach, potem, że była próba ośmieszenia, a potem, że był spisek - przypomniała w "Kawie na ławę" w TVN24 posłanka Lewicy Dorota Olko. Komentowała opisany przez Karola Nawrockiego "moment grozy" z czasów kampanii prezydenckiej. Zdaniem posła Centrum Mirosława Suchonia ta historia to "baśnie z mchu i paproci". Poseł PiS Marcin Horała powiedział natomiast, dlaczego w tej sprawie od razu nie zawiadomiono służb.

Media obiegły na początku tego tygodnia fragmenty wywiadu rzeki prezydenta Karola Nawrockiego. W rozmowie z profesorem Andrzejem Nowakiem opowiedział o "momencie grozy" w kampanii prezydenckiej. Po spotkaniu z wyborcami w Ząbkowicach u ówczesnego kandydata na prezydenta miało wystąpić "gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia i chwilowa utrata przytomności". W tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła postępowanie sprawdzające.

Mówili, że wyglądało to jak fontanna, porównywali to do filmu "Egzorcysta" - kopałem nogami, rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem. A gdy się obudziłem, to nie wiedziałem, co się wydarzyło przez te kilka minut
- opowiadał prezydent.

Sprawę wspomnianego "momentu grozy" Nawrockiego w kampanii komentowali w "Kawie na ławę" w TVN24 politycy.

Alvin Gajadhur o "momencie grozy": teraz trudno cokolwiek wyjaśnić

Alvin Gajadhur z kancelarii prezydenta pytany był o to, czy ludzie Karola Nawrockiego chcą, by prokuratura zajęła się tą sprawą, czy jednak uznają, że mogła to być naturalna niedyspozycja ówczesnego kandydata na prezydenta.

- Pamiętamy jak brutalna była kampania prezydencka, jak atakowano kandydata na prezydenta, pana Karola Nawrockiego - mówił Gajadhur.

Jego zdaniem "teraz to już trudno cokolwiek wyjaśnić po takim czasie". - Wtedy druga strona tylko czekała na to, żeby pan prezydent trafił na SOR, żeby były kolejne ataki - ocenił.

- Czy ktoś próbował otruć prezydenta? - dopytywał prowadzący program Konrad Piasecki. - Ja tego nie wiem - odparł prezydencki minister.

Czy prezydent został otruty? Gajadhur: ja tego nie wiem
Źródło: TVN24

Dorota Olko: historia wymknęła wam się spod kontroli

Dorota Olko, posłanka Lewicy, w sprawie "momentu grozy" Nawrockiego zwróciła się do Gajadhura. - Powiedzcie szczerze, wymknęła wam się spod kontroli ta historia - powiedziała.

- W tej historii usłyszeliśmy, że był zamach, potem, że była próba ośmieszenia, a potem, że był spisek. To jest nieodpowiedzialne i niebezpieczne - oceniła.

Zdaniem posłanki w tej sprawie są "dwie rzeczy bardzo niepokojące". - Jeżeli takie rzeczy się dzieją, (...) to trzeba to zgłosić do prokuratury - mówiła.

- Jeśli się tego nie robi, a potem opowiada, że to był zamach, następnie z tego wycofuje, to prowadzi to do tego, że ludzie niepoważnie traktują tego rodzaju historie - oceniła Olko.

Posłanka skomentowała też słowa Mateusza Morawieckiego. Były premier, komentując incydent z kampanii, mówił, że dla niego "jest rzeczą jasną, że ten obóz (rządzący) może się posunąć do różnych rzeczy, również do ostateczności".

- On (Morawiecki) opowiada takie rzeczy, które świadczą o tym, że widzi politykę jako walkę na śmierć i życie - oceniła. - To, że Prawo i Sprawiedliwość tak patrzy na politykę, to jest bardzo niebezpieczna rzecz - dodała.

Dlaczego nie zawiadomiono służb? Marcin Horała: trzeba było wygrać wybory

- Myślę, że prokuratura mogłaby przeprowadzić postępowanie przygotowawcze, w którym by oceniła, czy są podstawy do wszczęcia śledztwa - skomentował poseł PiS Marcin Horała.

Sprawa rzekomego otrucia prezydenta Karola Nawrockiego. Materiał Jakuba Sobieniowskiego dla "Faktów" TVN
Źródło: TVN24

Jego zdaniem prokuratura mogłaby "przesłuchać kilku świadków i ocenić, czy jest szansa w ogóle jakakolwiek, żeby zebrać jakiś dowód materialny, który pozwoliłby tę sprawę wyjaśnić". - Po takim czasie prawdopodobnie nie - przyznał.

- A czemu wtedy nie było wezwanej prokuratury albo karetki? Odpowiadam - ponieważ wtedy trzeba było wygrać wybory - powiedział Horała. - Jeżeli rządowi zależało na tym, żeby w kampanii odwrócić uwagę od naszego programu, od oceny rządu, jak rządzi i tak dalej, żeby przez tydzień w kampanii się mówiło o być może prawdopodobnym otruciu, to nie można było w tę grę grać - dodał.

Horała: prokuratura mogłaby przeprowadzić postępowanie przygotowawcze
Źródło: TVN24

"Moment grozy" Karola Nawrockiego. Maciej Wróbel: śledczy powinni od razu mieć informacje

Zdaniem wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Macieja Wróbla (KO), w sytuacji opisanej przez Nawrockiego "naturalnym jest, że jak coś się takiego dzieje i są podejrzenia od razu, to śledczy powinni tę informację mieć natychmiast, a nie po wielu miesiącach".

Wróbel ocenił, że ta sytuacja "jest dzisiaj trudna do rzetelnego wyjaśnienia". - Nie wiadomo, czy pan prezydent się źle czuł, czy zażywał jakieś leki w tym czasie, czy przedawkował snusa - skomentował wiceminister kultury.

Wróbel: śledczy natychmiast powinni mieć informacje, a nie po wielu miesiącach
Źródło: TVN24

Mirosław Suchoń: to bajka na użytek elektoratu

- Myślę, że każdy poważny człowiek, który przeszedłby tego rodzaju zamach, z pewnością na drugi dzień udałby się do lekarza, przeszedł pełne badania od neurologa do proktologa - skomentował Mirosław Suchoń, poseł Centrum.

- Ale zakładam, że to jest raczej bajka na użytek elektoratu - ocenił. Jego zdaniem, tłumaczenia posłów PiS i ludzi prezydenta służą temu, żeby "zamydlić" sprawę.

W ocenie Suchonia "moment grozy" Nawrockiego to "raczej baśnie z mchu i paproci". - Im szybciej z tego się wycofacie, tym lepiej dla bezpieczeństwa państwa i dla poważnych zdarzeń, które mogą mieć miejsce - skomentował, zwracając się do Gajadhura i Horały.

Suchoń o incydencie z Nawrockim: bajka na użytek elektoratu
Źródło: TVN24

Anna Bryłka: incydent z Nawrockim wygląda jak akcja promocyjna

- Na pierwszy rzut oka to wygląda jak akcja promocyjna książki - skomentowała europosłanka Konfederacji Anna Bryłka.

- Natomiast jeżeli prezydent naprawdę podejrzewa, że był otruty, to trzeba do sprawy podejść poważnie i sprawę sprawdzić - powiedziała.

Bryłka mówiła też, że "każdy, kto prowadzi kampanię wyborczą, zdaje sobie sprawę, że czasami dochodzi do pewnego rodzaju niedyspozycyjności ciała". - Zwłaszcza kiedy prowadzi się tak intensywną kampanię wyborczą, kampanię prezydencką - oceniła.

Bryłka: na pierwszy rzut oka to wygląda jak akcja promocyjna
Źródło: TVN24
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pc
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Koalicja ObywatelskaDorota OlkoLewicaKonfederacjaMarcin HorałaPrawo i SprawiedliwośćKancelaria Prezydenta RPMirosław SuchońCentrumKarol Nawrocki
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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